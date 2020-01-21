Россия оказывает давление на Узбекистан с целью присоединения к ЕАЭС - GeorgiaToday

CentralAsia (UZ) - Главная статья, опубликованная 20 января в политической газете GeorgiaToday, озаглавлена как «Динамика Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2020 году».

В статье, опубликованной от имени редакции, говорится, что основной целью Кремля на 2020 год является официальная интеграция Узбекистана в этот союз, который Россия стремится расширить в качестве альтернативы ЕС.

«В течение прошлого года шли активные переговоры о возможном решении Ташкента вступить в ЕАЭС. В российских и зарубежных СМИ было много упоминаний о решении, которое будет принято к 2020 году», - говорится в статье грузинского издания.

Издание подчеркивает важность для Кремля присоединения Узбекистана к ЕАЭС, поскольку оно стремится максимально приблизить территории этого союза к территории бывшего СССР.

«Узбекистан видит, что у ЕАЭС есть ряд стратегических преимуществ. В целом население альянса составляет около 179 миллионов человек. Валовой внутренний продукт приближается к $1,9 трлн. Это намного ниже, чем у ЕС. Еще одним преимуществом для Узбекистана является размер и границы Союза, которые почти соответствуют границам бывшего Советского Союза. В основных интересах России было иметь Узбекистан в качестве близкого партнера, поскольку страна, возможно, имеет наиболее стратегическое положение в регионе. Узбекистан граничит со всеми государствами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном) и Афганистаном, а также находится в большой части богатой сельским хозяйством Ферганской долины, со значительной частью населения, а также месторождениями нефти и природного газа. Это приводило к порой трудным отношениям между Ташкентом и Москвой после распада Советского Союза.

Тем не менее, стратегическое расположение страны, а также количество природных ресурсов позволяют Узбекистану всегда успешно противостоять давлению России с целью зачисления Ташкента в ОДКБ или ЕАЭС, что подтверждает мнение скептиков о том, что Ташкент не собирается вступать в российские группировки.

Важно следить за развитием событий, поскольку Россия также будет активно пытаться привлечь другие соседние государства, в том числе и Азербайджан. Скорее всего, Баку будет сопротивляться этому, так как членство в ЕАЭС только усилит влияние России...Союз требует, чтобы его члены имели открытые границы и активную торговлю, в то время как Баку и Ереван имеют неразрешимый территориальный конфликт вокруг Нагорно-Карабахского региона. Тем не менее, вполне вероятно, что Россия будет последовательной в своих усилиях на Южном Кавказе», - отмечается в статье.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан 30 мая 2001 года, что способствовало возникновению Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС), в которую Узбекистан вступил в 2001 году и покинул её в 2008 году.

Кыргызстан и Армения являются членами Евразийского экономического союза, который начал функционировать 1 января 2015 года, где в том числе находятся Беларусь, Россия и Казахстан.

Этот альянс рассматривается Владимиром Путиным как проект по восстановлению бывшего Советского Союза, который назвал распад СССР "величайшей катастрофой 20-го века".

Грузия и Украина, территориальная целостность которых была нарушена Россией, остаются главными противниками российского влияния на постсоветском пространстве.

Прибалтийские страны, входившие в состав бывшего Советского Союза, полностью вышли из политической и экономической орбиты России, став полноправным членами Европейского Союза.