В больницах Ташкента из-за нехватки мест больных детей разместили на стульях в коридоре

CentralAsia (UZ) - Из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в зимний период в детских больницах Ташкента наблюдается острая нехватка больничных койко-мест. В результате медперсоналу приходится размещать больных в коридорах.

По словам родителей больных детей, в некоторых столичных больницах из-за нехватки мест детям приходится лежать в коридоре на сдвинутых стульях, передает centralasian.org.

Вот как описала ситуацию в детской городской больнице №1 в Юнусабадском районе города Ташкента мать больного ребенка, госпитализированного в данное медучреждение:

– В этой больнице наблюдается наплыв больных младенцев и маленьких детей. В больнице не осталось ни одного свободного стула. Матери, готовые на все ради выздоровления своих детей, плачут и умоляют врачей найти им хотя бы один свободный стул. В коридорах детской больницы очень холодно, из-за нехватки мест женщинам приходится вместе со своими детьми лежать в детских кроватках. Вещи пациентов лежать на полу, либо под кроватью. В итоге, вместо выздоровления происходит ухудшение состояния больных младенцев и маленьких детей, – говорит собеседница.

Мать больного ребенка, отправившая несколько фотографий из больницы для подтверждения своих слов, задается следующим вопросом: «В Ташкенте строят различные Сити и здания. Неужели власти не могут построить хотя бы еще одну больницу?»

Представители Ташкентского городского главного управления здравоохранения подтвердили ситуацию.

– Это действительно так, из-за большого наплыва пациентов в зимний период во многих больницах приходится размещать больных детей в коридорах. Ситуация обостряется еще и тем, что столичные больницы принимают больных детей, приехавших в гости из различных областей и временно проживающих в Ташкенте. Потому что больницы обязаны принимать больных детей вне зависимости от того, есть у них столичная прописка или нет. Кроме того, детская городская больница №3, в которой имеется 135 койка-места, закрыта на ремонт, – говорит один из специалистов Ташкентского городского главного управления здравоохранения.

По его словам, в настоящее время в Ташкенте действуют всего лишь пять детских больниц, из них четыре соматические и одна хирургическая. В пяти детских больницах Ташкенте в общей сложности имеется 1267 мест.

Специалист говорит, что уже не первый год предпринимаются попытки по увеличению мест для детей в больных столицы, но этого недостаточно для города с населением 2,5 миллиона человек. По его словам, предложение Главного управления здравоохранения построить в Ташкенте еще несколько детских больниц на протяжении многих лет остается без внимания.

Вместе с тем он добавил, что, несмотря на то, что материально-техническая база ташкентских больниц намного лучше, чем в областных больницах, столичные больницы не в состоянии вместить всех пациентов в период обострения сезонных заболеваний в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось о том, что в Ташкентской области наблюдается катастрофическая ситуация с нехваткой мест в детском отделении больницы, в результате чего больных детей размещают прямо в коридоре.