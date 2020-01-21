Президент Таджикистана снял с постов вице-премьера, министров юстиции и труда

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана сегодня своими указами снял с постов вице-премьера Таджикистана Махмадтоира Зокирзода, министра юстиции Рустама Шохмурода и главу Минтруда, миграции и занятости Сумангул Тагойзода.

Новым министром труда, миграции и занятости населения стал Джабборзод Г, а министром юстиции - Ашуриён М.К.

От должности были также освобождены:

заместитель Министра экономического развития и торговли РТ;

первый заместитель министра образования и науки;

ректор Государственного учебного учреждения «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»;

ректор Государственного образовательного учреждения «Кулябский государственный университет

имени Абуабдуллох Рудаки»;

начальник управления науки и просвещения исполнительного аппарата президента РТ;

советник аппарата помощника президента.