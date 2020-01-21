Президент Таджикистана снял с постов вице-премьера, министров юстиции и труда

- Таджикистан, политика
- 16:58, 21 января 2020
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана сегодня своими указами снял с постов вице-премьера Таджикистана Махмадтоира Зокирзода, министра юстиции Рустама Шохмурода и главу Минтруда, миграции и занятости Сумангул Тагойзода.
Новым министром труда, миграции и занятости населения стал Джабборзод Г, а министром юстиции - Ашуриён М.К.
От должности были также освобождены:
заместитель Министра экономического развития и торговли РТ;
первый заместитель министра образования и науки;
ректор Государственного учебного учреждения «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»;
ректор Государственного образовательного учреждения «Кулябский государственный университет
имени Абуабдуллох Рудаки»;
начальник управления науки и просвещения исполнительного аппарата президента РТ;
советник аппарата помощника президента.