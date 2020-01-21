Премьер-министром Узбекистана утверждён Абдулла Арипов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 января представил парламенту для утверждения кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны, сообщили СМИ.

В Ташкенте сегодня проходит совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил парламенту для утверждения кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны. Парламент утвердил кандидатуру нового премьера,

Абдулла Арипов представляет программу действий Кабинета Министров на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Как сообщалось ранее, правительство Узбекистана ушло в отставку.