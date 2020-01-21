Какие продукты питания обходятся узбекистанцам дороже и дешевле? (таблица цен)

- Узбекистан, экономика
- 17:27, 21 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Каковы средние цены на продукты на декханских рынках Узбекистана и что им обходится дешевле и дороже всего? Выясняем:
Из основных продуктов питания дороже всего обходятся фисташки, апельсины и мандарины.
А дешевле всего: репчатый лук. Цены представлены государственным комитетом по статистике Узбекистана:
|
Наименование товаров
|
Цена в ноябре в сумах
|
Пшеница
|
2331
|
Ячмень
|
2364
|
Кукуруза
|
2696
|
Отруби
|
1768
|
Шрот
|
2936
|
Шелуха
|
2311
|
Комбикорма
|
2008
|
Мука пшеничная сортовая
|
4023
|
Рис
|
9090
|
Горох
|
9088
|
Фасоль
|
9512
|
Маш
|
9618
|
Картофель
|
2487
|
Капуста
|
2072
|
Помидоры
|
6226
|
Огурцы
|
6663
|
Морковь
|
1781
|
Лук репчатый
|
1628
|
Чеснок
|
13343
|
Свекла столовая
|
2277
|
Тыква
|
2032
|
Перец болгарский
|
3709
|
Баклажаны
|
2707
|
Редька
|
2231
|
Репа
|
2408
|
Арбузы
|
1805
|
Дыни
|
2132
|
Яблоки
|
8204
|
Груши
|
11194
|
Вишня
|
-
|
Черешня
|
-
|
Слива
|
-
|
Абрикосы
|
-
|
Персики
|
-
|
Хурма
|
4806
|
Айва
|
6264
|
Гранат
|
6484
|
Виноград
|
8963
|
Мандарины
|
24433
|
Апельсины
|
25025
|
Лимоны
|
11906
|
Бананы
|
20928
|
Грецкие орехи
|
17694
|
Земляные орехи (арахис)
|
14146
|
Фисташки
|
92466
|
Миндаль
|
44400
|
Сушёный урюк (курага)
|
16593
|
Кишмиш
|
24640
|
Говядина
|
46664
|
Баранина
|
46868
|
Конина
|
46561
|
Мясо домашней птицы (куры)
|
21155
|
Рыба всякая
|
18099
|
Молоко свежее (литр)
|
4032
|
Молоко кислое (литр)
|
4383
|
Сузьма
|
9056
|
Творог
|
14003
|
Сливки
|
22063
|
Сметана
|
15831
|
Сыр
|
32858
|
Брынза
|
26753
|
Масло сливочное
|
42498
|
Яйца (10 шт.)
|
7494
|
Мёд
|
38667