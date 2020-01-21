Какие продукты питания обходятся узбекистанцам дороже и дешевле? (таблица цен)

CentralAsia (UZ) - Каковы средние цены на продукты на декханских рынках Узбекистана и что им обходится дешевле и дороже всего? Выясняем:

Из основных продуктов питания дороже всего обходятся фисташки, апельсины и мандарины.

А дешевле всего: репчатый лук. Цены представлены государственным комитетом по статистике Узбекистана: