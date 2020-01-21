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  21 января 2020
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Какие продукты питания обходятся узбекистанцам дороже и дешевле? (таблица цен)

CentralAsia (UZ) -  Каковы средние цены на продукты на декханских рынках Узбекистана и что им обходится дешевле и дороже всего? Выясняем:

Из основных продуктов питания дороже всего обходятся фисташки, апельсины и мандарины.

А дешевле всего: репчатый лук. Цены представлены государственным комитетом по статистике Узбекистана:

Наименование товаров

Цена в ноябре в сумах

Пшеница

2331

Ячмень

2364

Кукуруза

2696

Отруби

1768

Шрот

2936

Шелуха

2311

Комбикорма

2008

Мука пшеничная сортовая

4023

Рис

9090

Горох

9088

Фасоль

9512

Маш

9618

Картофель

2487

Капуста

2072

Помидоры

6226

Огурцы

6663

Морковь

1781

Лук репчатый

1628

Чеснок

13343

Свекла столовая

2277

Тыква

2032

Перец болгарский

3709

Баклажаны

2707

Редька

2231

Репа

2408

Арбузы

1805

Дыни

2132

Яблоки

8204

Груши

11194

Вишня

-

Черешня

-

Слива

-

Абрикосы

-

Персики

-

Хурма

4806

Айва

6264

Гранат

6484

Виноград

8963

Мандарины

24433

Апельсины

25025

Лимоны

11906

Бананы

20928

Грецкие орехи

17694

Земляные орехи (арахис)

14146

Фисташки

92466

Миндаль

44400

Сушёный урюк (курага)

16593

Кишмиш

24640

Говядина

46664

Баранина

46868

Конина

46561

Мясо домашней птицы (куры)

21155

Рыба всякая

18099

Молоко свежее (литр)

4032

Молоко кислое (литр)

4383

Сузьма

9056

Творог

14003

Сливки

22063

Сметана

15831

Сыр

32858

Брынза

26753

Масло сливочное

42498

Яйца (10 шт.)

7494

Мёд

38667

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