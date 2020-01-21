Индия вложит $50 млн в строительство фармацевтического завода в Монголии и в учебную базу для IT-специалистов

CentralAsia (MNG) - В настоящее время в Монголии запущен совместный с Индией проект стоимостью $20 миллионов для создания учебной базы для подготовки IT-специалистов и еще один проект стоимостью $30 миллионов для строительства фармацевтического завода, - рассказал О.Амартувшин, президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты во время бизнес-форума, который состоялся 20 января в рамках 65-летия дипломатии между Монголией и Индией.

Монголия и Индия в основном партнеры в областях сельского хозяйства, информационных технологий, лекарств, тяжелой промышленности и продуктов питания. Товарооборот между двумя странами достиг $52,7 млн в 2018 году, но сократился до $38 млн в 2019 году.

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Заместитель директора департамента внешней торговли и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Т.Батцэцэг заявила, что обе страны являются членами Всемирной торговой организации. Государства-члены организации могут пользоваться освобождением от таможенных пошлин путем заключения взаимного соглашения о свободной торговле.

В декабре 2019 года парламент Монголии ратифицировал резолюцию о присоединении к Азиатско-тихоокеанскому торговому соглашению, и решение вступит в силу с июля этого года. Помимо Индии к соглашению присоединились такие страны, как Китай, Южная Корея, Бангладеш, Лаос и Шри-Ланка.

Таким образом, монгольские предприятия будут иметь возможность экспортировать более 10 тысяч видов продукции в эти страны с 30-40-процентным освобождением от таможенной пошлины.

В ответ Монголия предоставит 10-30 процентов льгот по таможенным пошлинам для 390 видов импортных товаров из этих стран, которые не производятся в Монголии или производятся с высокими затратами.

Посол Индии в Монголии М.П. Сингх отметил, что в последние годы активизируется двустороннее сотрудничество. В частности, в этом году начнется строительство первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии с финансированием льготного кредита Индии в размере $1,23 млрд. В рамках подготовки рабочей силы нефтеперерабатывающего завода 40-50 монгольских студентов будут учиться в Индии со стипендией, и стороны сосредоточат внимание на том, чтобы подготовить специалистов, когда завод будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Строительство учебной базы для связи и информационных технологий, а также учебного центра по кибербезопасности начнется и в этом году.

Индия поставила цель увеличить производство стали в 2,5 раза. В рамках этого обсуждается экспорт монгольского коксующегося угля, который считается высококачественным углем в мире, проходящего через Российскую Федерацию. В прошлом году делегация трех крупнейших сталелитейных компаний Индии прибыла в Монголию и встретилась с соответствующими должностными лицами.

Хотя Монголия импортирует лекарства, фармацевтические препараты, больничное оборудование и приборы из Индии, отечественные производители начали работу по внедрению монгольских лекарств на индийский рынок.

Президент Monos Group Ч. Хурэлбаатар рассказал, что Индия лидирует в мире благодаря развитию аюрведы или народной медицины. Индийские лекарства и препараты интенсивно внедряются на монгольском рынке с 1980 года.