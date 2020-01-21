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  21 января 2020
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МИД Таджикистана выдало аккредитации четырем корреспондентам Радио Озоди на полгода. Еще 7 в ожидании

CentralAsia (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана выдало аккредитации 4 журналистам и сотрудникам Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода). Несмотря на неоднократные обращения руководства медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, семеро сотрудников Радио Озоди все еще остаются без аккредитации - им запрещено работать, поскольку они, согласно законодательству Таджикистана, не получили официального разрешения внешнеполитического ведомства.

МИД Таджикистана 21 января сообщило, что сотрудникам Радио Озоди Бароту Юсуфи, Орзуи Карим, Абдугани Баротову и Салохиддину Мирзоеву выданы аккредитации до июня 2020 года. Частичные разрешения противоречат законам Таджикистана, которые требуют продления на год.

На прошлой неделе международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе HRW отметила, что Радио Озоди с осени прошлого года находится под давлением властей Таджикистана, которые отказали в продлении аккредитации 18 журналистам и сотрудникам медиакорпорации.

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