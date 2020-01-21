В МВФ изменили экономический прогноз на 2020 год в сторону понижения

CentralAsia (CA) - Обновленный прогноз экономического роста, опубликованный Международным валютным фондом, отличается от октябрьского в сторону некоторого понижения - главным образом, за счет неожиданных негативных изменений в ряде стран с формирующимся рынком, в первую очередь в Индии. Дополнительный фактор риска – геополитическая напряженность, в том числе между США и Ираном.

На основе оценок за 2019 год эксперты Всемирного валютного фонда предсказывают рост мировой экономики на 3,3 процента в 2020 году и 3,4 процента в 2021 году, что ниже предыдущего, октябрьского, прогноза, соответственно, на 0,1 и 0,2 процентного пункта, передает служба новостей ООН.

Как объясняют в МВФ, такой пересмотр темпов роста в сторону понижения отражает, главным образом, неожиданные негативные изменения в экономике ряда стран с формирующимся рынком, прежде всего в Индии. В некоторых случаях изменения прогноза также связаны с ростом социальной напряженности.

В то же время уровень активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле, достигнув нижней точки спада, потихоньку восстанавливается, что приводит к улучшению настроений на рынках. Положительными моментами также являются новости о торговых переговорах между США и Китаем и снижение вероятности «брекзита» без договоренности с Евросоюзом.

Эксперты МВФ считают, что несмотря на пересмотр прогноза экономического роста в сторону понижения, появляются первые признаки стабилизации. Свои надежды они связывают с возможным ослаблением специфических негативных факторов в крупнейших странах с формирующимся рынком и смягчением денежно-кредитной политики.

Однако даже эти прогнозы темпов экономического развития могут не оправдаться, и одной из причин этого может стать обострение геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, усиление социальных потрясений, дальнейшее ухудшение отношений между США и их торговыми партнерами и углубление экономических трений между другими странами.

В МВФ считают, что важнейшим условием укрепления экономической активности и устранения рисков снижения роста является развитие многостороннего сотрудничества.

В числе других рекомендаций: развитие более тесного сотрудничества между странами, сокращение выбросов парниковых газов и укрепление международной налоговой архитектуры. На национальном уровне, отмечают авторы доклада, необходимо обеспечивать своевременную поддержку спроса, используя как налогово-бюджетные, так и денежно-кредитные рычаги.

Что касается стран с формирующимся рынком и развивающихся стран Европы, то там экономический рост повысится с 1,8 процента в 2019 году до примерно 2,5 процента в 2020–2021 годах. По сравнению с октябрьским «Прогнозом мирового экономического развития», показатель на 2020 год вырос на 0,1 процента. Эти цифры отражают продолжение динамичного роста в Центральной и Восточной Европе, повышение активности в России и подъем экономики в Турции, вызванный либерализацией условий финансирования.