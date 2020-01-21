В Монголии будет больше школ с программой Cambridge

CentralAsia (MNG) - Во время своего посещения Всемирного форума по образованию в Лондоне министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Ё.Баатарбилэг встретился с представителями международной образовательной организации Cambridge Assessment International Education. Стороны обменялись мнениями об увеличении количества государственных школ с программой Кембридж в Монголии и договорились представить программу еще пяти сельским школам.

Монгольская сторона обратилась к организации с просьбой предоставить консультационные услуги по управлению реализацией программы, совершенствованию и применению системы и метода для оценки учащихся, преподавателей и учебных заведений, а также повышения квалификации учителей трех монгольских государственных школ по программе Кембридж.

Стороны также говорили о реализации совместных проектов и программ повышения квалификации учителей английского языка из 40 лабораторных школ Монголии в Великобритании.

Cambridge Assessment International Education (ранее известное как CIE (Cambridge International Examinations) или просто Cambridge) – поставщик международных квалификаций, предлагающий экзамены и квалификации для 10 000 школ в более чем 160 странах. Это часть Кембриджского университета.

Совет по образованию является подразделением Cambridge Assessment, торговым названием Синдиката местных экзаменов Кембриджского университета (University of Cambridge Local Examinations Syndicate - UCLES), основанного в 1858 году как некоммерческий факультет без преподавания в Кембриджском университете.

Кембридж предлагает в основном выпускные экзамены для поступления в университет, такие как Кембриджский международный общий сертификат об образовании – продвинутый уровень (Cambridge International GCE A-Levels). Кроме того, Кембридж проводит экзамены на ключевые этапы для начальных и средних школ на международном уровне.

Кембриджские квалификации признаются для поступления в университеты Великобритании (включая Оксфорд и Кембридж), а также университеты в Соединенных Штатах (Стэнфорд и все университеты Лиги плюща), Канаде, Европейском союзе, на Ближнем Востоке, в Западной Азии, Монголии, Новой Зеландии, Индии, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, а также в других странах.