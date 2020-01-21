Узбекистан за 2019 год в 3 раза увеличил объем иностранных инвестиций в свою страну

CentralAsia (UZ) - Узбекистан более чем в три раза нарастил объем привлеченных иностранных инвестиций в 2019 году, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики.

По данным ведомства, общий объем иностранных инвестиций и кредитов составил $13,3 млрд., включая прямые иностранные инвестиции – $9,3 млрд. и средства международных финансовых институтов - $4 млрд.

Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) мировой показатель объемов прямых иностранных инвестиций сокращается уже третий год подряд, достигнув самой низкой отметки, которая наблюдалась сразу после глобального финансового кризиса. По итогам 2018 года данный показатель снизился на 19% (в 2017 году 16%).

При этом, согласно докладу ЮНКТАД, в развивающихся странах наблюдались позитивные тенденции – в особенности в Азии, где объемы иностранных инвестиций выросли на 5%. Более того, если в странах Центральной Азии рост объемов иностранных инвестиций составил в среднем 8-10%, то в Узбекистане данный показатель по сравнению с показателями 2018 года (2,9 млрд долл., из них в основной капитал – 1,6 млрд долл.) вырос в 3,2 раза (9,3 млрд долл., из них в основной капитал - 6,6 млрд долл.), что обеспечило Республике лидерство по темпу роста среди стран региона.

Основными иностранными инвесторами выступали Китай, Россия и Германия, отмечает министерство. При этом общее число стран-инвесторов в экономику Узбекистана превысило отметку в 50, за счет чего доля крупнейших стран-инвесторов снизилась до 34% от общего объема привлеченных прямых иностранных инвестиций и кредитов.

По информации министерства инвестиции, активный рост привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдался в электротехнической (в 7,5 раза), металлургической (4,6 раза), текстильной (2,5 раза), кожевенно-обувной (2,1 раза) и нефтегазовой (2 раза) отраслях.

В 2020 году республика планирует привлечь $7,1 млрд. прямых иностранных инвестиций и $2,7 млрд., отнесенных к категории иностранных инвестиций и кредитов под государственную гарантию.

В текущем году предусматривается сдача в эксплуатацию более 2 тыс. объектов социального, инфраструктурного и производственного назначения: 206 новых крупных производственных мощностей, 240 производственных объектов регионального назначения, 1,6 тыс. объектов социального и инфраструктурного назначения.