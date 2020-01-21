Новый лидер ИГ является этническим туркменом, - СМИ

CentralAsia (TM) - Террористическая организация Исламское государство (ИГ) выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей.

По данным издания The Guardian, новый руководитель ИГИЛ Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, избранный через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, родился в иракской туркменской семье в городе Таль-Афар. Он стал одним из немногих неарабов в руководстве террористической организации.

Как сообщалось ранее, Аль-Сальби также известен под псевдонимом Хаджи Абдулла и в некоторых кругах как Абдулла Кардаш, хотя иракские официальные лица предполагают, что последний - был отдельной фигурой ИГИЛ, погибший два года назад.

В 2004 году он был задержан американскими военными, содержался в тюрьме Кэмп Букка на юге Ирака, где познакомился с Аль-Багдади.

Сообщается, что перед уничтожением Аль-Багдади 27 октября государственный департамент США объявил награду за поимку Аль-Сальби в размере 5 миллионов долларов США.

Местонахождение Аль-Сальби в настоящее время не известно. По одной версии, он скрывается в сирийской провинции Идлиб, значительную часть которой контролируют радикальные исламисты. По другой версии, он скрывается где-то к западу от Мосула и оттуда координирует нападения в центральной части Ирака.