Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве России, - СМИ

фото: ТАСС

CentralAsia (CA) - Исполняющие обязанности вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в кабинете Мишустина. Шойгу входил во все правительства России со времен распада СССР, передает РБК. За почти два года, что Юрий Борисов занимает пост вице-премьера по ОПК, в адрес зампреда правительства публично не прозвучало ни одной претензии. Одной из главных задач вице-премьера была диверсификация оборонной промышленности. До того как стать вице-премьером, Борисов шесть лет занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил.

Останется на своем посту и и.о. министра обороны Сергей Шойгу, рассказали РБК два источника в Минобороны. Он занимал различные посты в правительстве с 1994 по 2020 год — с перерывом на полгода в 2012 году, в течение которого он был губернатором Московской области.

Один из основателей «Единой России», Шойгу возглавляет военное ведомство с 2012 года. Основными его достижениями за годы службы считаются перевооружение армии и обеспечение военнослужащих жильем. При Шойгу (с 2015 по 2018 год) Россия принимали участие в военной операции в Сирии

Останется на своем посту и и.о. министра обороны Сергей Шойгу, рассказали РБК два источника в Минобороны. Он занимал различные посты в правительстве с 1994 по 2020 год — с перерывом на полгода в 2012 году, в течение которого он был губернатором Московской области.



Один из основателей «Единой России», Шойгу возглавляет военное ведомство с 2012 года. Основными его достижениями за годы службы считаются перевооружение армии и обеспечение военнослужащих жильем. При Шойгу (с 2015 по 2018 год) Россия принимали участие в военной операции в Сирии.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/21/01/2020/5e26d2499a79477064f619d4?from=from_main

Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве. Об этом рассказал источник РБК в правительстве и подтвердил собеседник в Минобороны.



В аппарате Борисова от комментариев отказались.



За почти два года, что Юрий Борисов занимает пост вице-премьера по ОПК, в адрес зампреда правительства публично не прозвучало ни одной претензии. Одной из главных задач вице-премьера была диверсификация оборонной промышленности. До того как стать вице-премьером, Борисов шесть лет занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/21/01/2020/5e26d2499a79477064f619d4?from=from_main