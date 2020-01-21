[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве России, - СМИ
фото: ТАСС
фото: ТАСС

CentralAsia (CA) -  Исполняющие обязанности вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в кабинете Мишустина. Шойгу входил во все правительства России со времен распада СССР, передает РБК. За почти два года, что Юрий Борисов занимает пост вице-премьера по ОПК, в адрес зампреда правительства публично не прозвучало ни одной претензии. Одной из главных задач вице-премьера была диверсификация оборонной промышленности. До того как стать вице-премьером, Борисов шесть лет занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил.

Останется на своем посту и и.о. министра обороны Сергей Шойгу, рассказали РБК два источника в Минобороны. Он занимал различные посты в правительстве с 1994 по 2020 год — с перерывом на полгода в 2012 году, в течение которого он был губернатором Московской области.

Один из основателей «Единой России», Шойгу возглавляет военное ведомство с 2012 года. Основными его достижениями за годы службы считаются перевооружение армии и обеспечение военнослужащих жильем. При Шойгу (с 2015 по 2018 год) Россия принимали участие в военной операции в Сирии

Останется на своем посту и и.о. министра обороны Сергей Шойгу, рассказали РБК два источника в Минобороны. Он занимал различные посты в правительстве с 1994 по 2020 год — с перерывом на полгода в 2012 году, в течение которого он был губернатором Московской области.

Один из основателей «Единой России», Шойгу возглавляет военное ведомство с 2012 года. Основными его достижениями за годы службы считаются перевооружение армии и обеспечение военнослужащих жильем. При Шойгу (с 2015 по 2018 год) Россия принимали участие в военной операции в Сирии.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/01/2020/5e26d2499a79477064f619d4?from=from_main
Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве. Об этом рассказал источник РБК в правительстве и подтвердил собеседник в Минобороны.

В аппарате Борисова от комментариев отказались.

За почти два года, что Юрий Борисов занимает пост вице-премьера по ОПК, в адрес зампреда правительства публично не прозвучало ни одной претензии. Одной из главных задач вице-премьера была диверсификация оборонной промышленности. До того как стать вице-премьером, Борисов шесть лет занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/01/2020/5e26d2499a79477064f619d4?from=from_main
print
  • Рахмон поручил правительству Таджикистана в текущем году довести объем ВВП страны до $9 млрд
  • Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора России
  • В Башкирии на 15 лет осужден гражданин Таджикистана за нападение на полицейского



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com