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  21 января 2020
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Узбекистан заинтересован в поставках продовольствия из Беларуси - посол Насирджан Юсупов

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан заинтересован в том, чтобы на его продовольственном рынке становилось больше предприятий из Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, передает БЕЛТА.

Посол проинформировал, что в Ташкенте планируется провести большой аграрный форум, куда приедет ряд белорусских предприятий с продукцией и предложениями по освоению узбекского рынка. "Это для нас очень интересно", - сказал он. Дипломат напомнил, что в 2019 году страны создали СП в Ташкентской области. В дальнейшем этот проект предусматривает строительство завода по переработке молока и молочно-товарного комплекса.

Перспективы промышленной кооперации двух стран Насирджан Юсупов обсудил 21 января на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Так, сейчас в Узбекистане совместно с Беларусью строятся фармацевтическое и обувное предприятия. "Одним из самых интересных направлений будет дальнейшее углубление и развитие сотрудничества регионов", - добавил дипломат. По его словам, обе стороны считают взаимодействие на региональном уровне эффективным и намерены и далее работать в этом направлении. Он напомнил, что в 2019 году в Минске состоялся I Форум регионов Беларуси и Узбекистана. В белорусскую столицу приехала представительная узбекская делегация. Стороны подписали пакет документов по сотрудничеству и сейчас работают над их реализацией.

Насирджан Юсупов отметил, что в 2018-2019 годах после того, как белорусский и узбекский лидеры обменялись визитами, отношения Беларуси и Узбекистана значительно активизировались.

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