Установлены личности 10 погибших граждан Узбекистана при пожаре в Томске

CentralAsia (UZ) - В ночь на 21 января в общежитии в посёлке Причулымский Томской области произошел пожар, в результате которого погибли 10 узбекских трудовых мигрантов.

По данным МЧС, погибшими являются трудовыми мигрантами, приехавшими из Кизилтепинского района Навоийской области, среди них есть также братья.

Российский следственный комитет заявил о том, что работодатель - гражданина Китая объявлен в розыск.

По данным МЧС Узбекистана, все пострадавшие жили в одноэтажном деревянном доме и были наняты компанией «Гринвуд», которая занимается лесозаготовками.

«10 из них погибли на месте происшествия, а двум гражданам была оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении министерства.

МИД Узбекистан объявил имена погибших:

- Боймуродов Келдиёр Кандиёрович, 16.11.1987г.р.;

- Гайбуллоев Рамзиддин Мехриддин угли, 12.06.1998г.р.;

- Закиров Маммадали Закир угли, 03.03.1998г.р.;

- Муминов Хуршид Мехриддин угли, 28.12.1997г.р.;

- Муртазоев Шахзод Санжар угли, 24.12.1999г.р.;

- Норов Мехриддин Гайбуллаевич, 26.11.1966г.р.;

- Хасанов Бунёд Карим угли, 18.04.1994г.р.;

- Хасанов Умид Каримович, 25.07.1979г.р.;

- Элмуродов Темур Дамир угли, 22.04.1994г.р.;

- Эргашев Хошимжон Уткир угли, 26.06.1999г.р.

Оказана медицинская помощь без госпитализации следующим соотечественникам:

- Норов Мирзохид Садуллаевич, 20.04.1986г.р.;

- Рахимов Дилшод Рахим угли, 01.11.1994г.р.

Тела погибших мигрантов в настоящее время находятся в морге районной больницы в Асино Томской области.

В МЧС Узбекистана сообщили, что МИД Узбекистана в сотрудничестве с региональными консульскими службами работает над возвращением на родину тел погибших.