В Ашхабаде посреди зимы жители сносимого района собирают свои вещи

CentralAsia (TM) - Жильцы района старого аэропорта в Ашхабаде, чьи дома в ближайшее время будут снесены, собирают вещи. Люди снимают оконные рамы, двери и все, что может пригодиться в дальнейшем при строительстве своего жилья либо пойдет на продажу.

Вся северная часть Бульвара Космонавтов должна быть очищена от застройки до начала весны, сообщил источник turkmen.news. Власти разрешили ученикам школы №21 завершить этот учебный год, но после 25 мая школа также пойдет под снос. На месте нынешних строений столичная мэрия планирует проложить аллею. Некоторые источники предполагают, что причина сноса домов — из их окон видна отдельная дорога, по которой президент едет к своему VIP терминалу, построенному в виде маленького сокола.

Будет ли жильцам сносимых домов предоставлено альтернативное жилье, неизвестно. В начале января turkmen.news опубликовал письмо жителей общежития по адресу Бульвар Космонавтов, 263, в котором сообщалось о том, что 47 семей остаются без крыши над головой. Почти все они являются работниками авиакомпании «Туркменистан», однако их работодатель всячески отказывается предоставить другое жилье и угрожает увольнением с работы.

«Нам некуда идти и не к кому обратиться за помощью. У нас на предприятии не любят сотрудников, которые куда-то жалуются, таких людей потом всячески преследуют и увольняют или создают условия, чтобы ты сам ушёл. После Нового года давление со стороны руководства усилилось вдвойне. С каждым жителем общежития начали работать персонально. Созывают по одиночке и оказывают моральное давление. С каждого взяли письменное обещание, что мы покинем свои комнаты. Да, мы дали это обещание под страхом увольнения, но куда мы пойдём зимой?» — говорилось в письме жильцов общежития.

Перед Азиадскими играми в Ашхабаде в 2017 году дома в этом районе обвесили алюкобондом — материалом, напоминающий мрамор.