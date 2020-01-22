Президент Узбекистана поручил правительству удвоить ВВП за пять лет

CentralAsia (UZ) - Выступая на совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев сделал поручения новоизбранному премьер-министру Абдулле Арипову.

Президент поручил правительству удвоить ВВП в ближайшие пять лет и снизить инфляцию на 5%.

В выступлении президента отмечается, что валовой внутренний продукт за последние два года вырос с 44 до 58 млрд долларов, премьер-министр, правительство, Центральный банк и местные управляющие должны увеличить эту цифру до 100 млрд долларов.

"Правительство должно принять действенные меры по трансформации этих сфер, активному привлечению частного сектора, полному устранению потерь и хищений путем упорядочивания учета. В нефтегазовой отрасли необходимо достичь к 2025 году увеличения производства топлива на 5,2 миллиона тонн, в том числе ввести в строй 5 объектов стоимостью 4,1 миллиарда долларов в текущем году. В предстоящие пять лет требуется довести выработку электроэнергии минимум до 80 миллиардов киловатт-часов, в том числе путем доведения доли возобновляемых источников энергии до 20 процентов", – сказал президент.

В автомобилестроении главной задачей станет доведение производства легковых, грузовых автомобилей и автобусов до 360 тысяч единиц в год, а также экспорта минимум до 100 тысяч единиц к 2023 году.

Предстоит реализовать новые крупные проекты по модернизации мощностей химической промышленности, глубокой переработке природного газа.

Поручено в следующие пять лет довести долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 45 до 70 процентов, объем экспорта такой продукции – до 100 миллионов долларов.

Отмечена необходимость улучшения инфраструктуры, увеличения количества гостиниц, развития транспортных коммуникаций и повышения качества услуг для обеспечения туристического потока в страну свыше 12 миллионов человек в год.

Согласно отчету Центрального банка по итогам 2019 года, инфляция в Узбекистане в прошлом году составила 15,2 процента. По официальным данным, в 2018 году инфляция составила 17,5 процента.

Правительство Узбекистана прогнозирует инфляцию к 2020 году на уровне 12-13-5%.