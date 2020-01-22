Новый состав правительства России. Кто в него вошёл?

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин утвердил состав правительства, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Полный состав нового правительства:

Первый вице-премьер - Андрей Белоусов

Возраст: 60 лет

помощник президента по экономическим вопросам (2013–2020).



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/photoreport/21/01/2020/5e257e349a7947750b3eb16a

Помощник президента по экономическим вопросам (2013–2020).

Вице-премьеры - Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук

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Глава аппарата правительства - Дмитрий Григоренко

Возраст: 41 год

Заместитель руководителя Фдеральной Налоговой Службы (2013–2020)

заместитель руководителя ФНС (2013–2020)



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/photoreport/21/01/2020/5e257e349a7947750b3eb16a

Министр обороны - Сергей Шойгу

Возраст: 64 года

Министр обороны с 2012 года

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев

Возраст: 58 лет

Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 .

Министр иностранных дел - Сергей Лавров

Возраст: 69 лет

Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) - Евгений Зиничев

Возраст: 53 года

Министр МЧС с 2018 г.

Министр юстиции - Константин Чуйченко

Возраст: 54 года

18 мая 2018 года был назначен заместителем председателя правительства РФ

(Фото: ТАСС)

Министр культуры - Ольга Любимова

Возраст: 39 лет

Руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации с 17 января 2018 по 21 января 2020

(Фото: ТАСС)

Министр энергетики - Александр Новак

Возраст: 48 лет

Министр энергетики с 21 мая 2012 года.

Министр экономического развития - Максим Решетников

Возраст: 40 лет

Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020.

(Фото: ТАСС)

Министр финансов - Антон Силуанов

Возраст: 56 лет

Министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года.

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков

Возраст: 39 лет

В марте 2014 года назначен министром финансов Московской области.

В мае 2017 года перешел на должность замминистра финансов РФ Антона Силуанова.

(Фото:РИА)

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев

Возраст: 41 год

С 2018 года занимал должность вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам. С февраля 2019 года также был генеральным директором АО «РТ Лабс».

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко

Возраст: 53 года

14 июля 2015 года был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Министр просвещения - Сергей Кравцов

Возраст: 45 лет

Заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Рособрнадзора (2017–2020).

заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Рособрнадзора (2017–2020).



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/photoreport/21/01/2020/5e257e349a7947750b3eb16a

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков

Возраст: 41 год

17 апреля 2018 года назначен ректором ТюмГУ по решению аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.

С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ.

В декабре 2018 года вошел в президентский Совет по науке и образованию.

15 января 2020 года включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

(Фото: РИА)

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин

Возраст: 48 лет

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 16 марта 2010 по 18 мая 2018.

(Фото: Ведомости)

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов

Возраст: 39 лет

Занимает эту должность с 2018 года.

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев

Возраст: 42 года

Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».

(Фото: ТАСС)

Министр транспорта - Евгений Дитрих

Возраст: 46 лет

Министр транспорта с 18 мая 2018.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Министр спорта - Олег Матыцин

Возраст: 55 лет

C 8 ноября 2015 года — президент Международной федерации студенческого спорта (FISU)

(Фото:РИА)

Министр промышленности - Денис Мантуров

Возраст: 50 лет

Министр промышленности и торговли с 21 мая 2012.

(Фото: РБК)

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев

Возраст 51 год

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства с 18 мая 2018 по 15 января 2020.

Правительство покинули вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.