Новый состав правительства России. Кто в него вошёл?

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- 10:01, 22 января 2020
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- Обновлено: 10:03, 22 января 2020
CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин утвердил состав правительства, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Полный состав нового правительства:
Первый вице-премьер - Андрей Белоусов
Возраст: 60 лет
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/21/01/2020/5e257e349a7947750b3eb16a
Помощник президента по экономическим вопросам (2013–2020).
Вице-премьеры - Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук
Глава аппарата правительства - Дмитрий Григоренко
Возраст: 41 год
Заместитель руководителя Фдеральной Налоговой Службы (2013–2020)
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/21/01/2020/5e257e349a7947750b3eb16a
Министр обороны - Сергей Шойгу
Возраст: 64 года
Министр обороны с 2012 года
Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев
Возраст: 58 лет
Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 .
Министр иностранных дел - Сергей Лавров
Возраст: 69 лет
Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) - Евгений Зиничев
Возраст: 53 года
Министр МЧС с 2018 г.
Министр юстиции - Константин Чуйченко
Возраст: 54 года
18 мая 2018 года был назначен заместителем председателя правительства РФ
(Фото: ТАСС)
Министр культуры - Ольга Любимова
Возраст: 39 лет
Руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации с 17 января 2018 по 21 января 2020
(Фото: ТАСС)
Министр энергетики - Александр Новак
Возраст: 48 лет
Министр энергетики с 21 мая 2012 года.
Министр экономического развития - Максим Решетников
Возраст: 40 лет
Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020.
(Фото: ТАСС)
Министр финансов - Антон Силуанов
Возраст: 56 лет
Министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года.
Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков
Возраст: 39 лет
В марте 2014 года назначен министром финансов Московской области.
В мае 2017 года перешел на должность замминистра финансов РФ Антона Силуанова.
(Фото:РИА)
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев
Возраст: 41 год
С 2018 года занимал должность вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам. С февраля 2019 года также был генеральным директором АО «РТ Лабс».
Министр здравоохранения - Михаил Мурашко
Возраст: 53 года
14 июля 2015 года был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Министр просвещения - Сергей Кравцов
Возраст: 45 лет
Заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Рособрнадзора (2017–2020).
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/21/01/2020/5e257e349a7947750b3eb16a
Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков
Возраст: 41 год
17 апреля 2018 года назначен ректором ТюмГУ по решению аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.
С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ.
В декабре 2018 года вошел в президентский Совет по науке и образованию.
15 января 2020 года включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
(Фото: РИА)
Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин
Возраст: 48 лет
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 16 марта 2010 по 18 мая 2018.
(Фото: Ведомости)
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов
Возраст: 39 лет
Занимает эту должность с 2018 года.
Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев
Возраст: 42 года
Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
(Фото: ТАСС)
Министр транспорта - Евгений Дитрих
Возраст: 46 лет
Министр транспорта с 18 мая 2018.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Министр спорта - Олег Матыцин
Возраст: 55 лет
C 8 ноября 2015 года — президент Международной федерации студенческого спорта (FISU)
(Фото:РИА)
Министр промышленности - Денис Мантуров
Возраст: 50 лет
Министр промышленности и торговли с 21 мая 2012.
(Фото: РБК)
Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев
Возраст 51 год
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства с 18 мая 2018 по 15 января 2020.
Правительство покинули вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.