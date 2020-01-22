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  22 января 2020
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Монголия экспортировала 6,5 млн баррелей сырой нефти в 2019 году

CentralAsia (MNG) -  Монголия экспортировала в общей сложности 6,5 млн баррелей сырой нефти в 2019 году, сообщило во вторник министерство горной и тяжелой промышленности страны.

«Это на 355 400 баррелей больше, чем в предыдущем году. Страна получила 366,7 млн.долларов США от экспорта сырой нефти в прошлом году», - говорится в сообщении министерства Монголии.

Китай является крупнейшим покупателем, добавил чиновник министерства.
Горнодобывающая промышленность является наиболее важной отраслью экономики Монголии. Страна богата природными ресурсами, такими как золото, железо, уголь и медь.

В азиатской стране еще нет НПЗ. Первый нефтеперерабатывающий завод в стране строится в юго-восточном аймаке Дорноговь, с предполагаемой датой ввода в эксплуатацию в конце 2022 года.

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