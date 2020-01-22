Владелец Louis Vuitton потерял первое место в списке богатейших людей мира из-за вспышки пневмонии в Китае

CentralAsia (CA) - Владелец Louis Vuitton Бернар Арно потерял первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Об этом сообщил сам журнал.

Список снова возглавляет основатель Amazon Джефф Безос. Арно занимал первое место в списке богатых людей три дня.

По состоянию на 21 января состояние Безоса выросли на 489 млн долларов — до 116,1 миллиарда. В свою очередь, на счетах Арно уменьшилось на 3,7 миллиарда — до 112,9 миллиарда.

Падение было вызвано новостями о коронавирусе, который вызывает пневмонию, в Китае. Аналитики предполагают, что она может повлиять на рынок люксовых товаров, продажи которых обычно возрастают перед китайским Новым годом (в этом году его празднуют 25 января).

О распространении болезни в Китае, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года. На данный момент известно о 4 погибших.

Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусы — большое семейство вирусов, в него входят и грипп, и ОРВИ, и другие заболевания. Часть из них передается от человека к человеку, другие же нет.