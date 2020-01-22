Moody's подтвердило рейтинг Монголии на уровне B3 с прогнозом «стабильный»

CentralAsia (MNG) - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service («Moody's») подтвердило долгосрочные рейтинги правительства Монголии («Монголия») и сохранило стабильный прогноз.

Рейтинг B3 включает все еще слабую Монголию, хотя и улучшающуюся долговую и фискальную метрику, а также слабые институты и управление, уравновешенные сильным потенциалом роста.

Прогноз «стабильный» указывает на сбалансированные риски в ближайшей перспективе, включая более значительные финансовые буферы.

Moody's ожидает, что валютные резервы будут достаточными для выполнения обязательств по внешнему долгу и рост останется относительно сильным, несмотря на прогнозируемую умеренность. С 2021 года потребности рефинансирования долга государственного сектора значительно возрастут. Стабильный прогноз предполагает, что правительство сможет рефинансировать свои обязательства по внешнему долгу по доступным ценам, когда они начнут наступать.

Предельные значения для страны в Монголии остаются неизменными: потолки для облигаций и депозитов в национальной валюте остаются на уровне Ba2, потолок для долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне Caa1 и потолок для долгосрочных облигаций в иностранной валюте на уровне B1; все краткосрочные потолки в иностранной валюте также остаются неизменными в Not Prime.