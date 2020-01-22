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  22 января 2020
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Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 9, заражены 440 человек. Что известно об этом вирусе?

CentralAsia (CA) -  Число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек.

Случаи заражения были также отмечены в Японии, Южной Корее и Таиланде.

Что это за вирус?

К 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань стал новый вид коронавируса (2019-nCoV). В результате лабораторных исследований удалось установить весь его геном, передает ТАСС.

По данным комитета по вопросам гигиены и здравоохранения города Уханя, ключевые симптомы заболевания — высокая температура и кашель. Большинство заболевших — мужчины. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей.

Пока выявлены не все каналы распространения вируса. Заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин предположил, что источник распространения может быть связан с инфекциями летучих мышей и других диких животных.

Сначала не было ясно, передается ли новый вирус от человека к человеку. К 20 января выяснилось, что все-таки передается. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что заразились как минимум 14 медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным.

Какого-либо специфического лечения новой пневмонии нет, отметили в ВОЗ. Применяются противовирусные средства, используемые при других вирусных заболеваниях. ВОЗ ожидает дальнейшего распространения заболевания в Китае и, возможно, в других странах.

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