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  22 января 2020
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Toyota отзывает более 3 млн автомобилей по всему миру из-за неисправности в системе безопасности

CentralAsia (CA) -  Японская корпорация Toyota Motor Corp отзывает 3,4 млн своих автомобилей в США и других странах мира из-за сбоя электронного управления, который может вызвать проблемы в работе подушек безопасности и она может не раскрыться. Уже известно об одной аварии со смертельным исходом.

Согласно заявлению компании, gроблема затрагивает модели Corolla (2011—2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

В связи с этим специалисты в автосервисах Toyota будут устанавливать специальную защиту от помех.

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