iCloud теперь официально стал инструментом слежки, - Павел Дуров

CentralAsia (CA) - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.

«iCloud теперь официально инструмент для слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), тоже часть этой проблемы», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писал, что пользователи Apple не смогут полностью скрыть резервные копии со своих устройств в облачном сервисе компании, поскольку это может помешать работе ФБР. Сообщается, что это решение компания приняла еще около двух лет назад, однако известно об этом стало только сейчас.