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  22 января 2020
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Дизайнер Armani использовал в своей новой коллекции узбекский принт

CentralAsia (UZ) -  На Неделе моды в Париже в коллекции "Весна-лето 2020" в своей новой коллекции итальянский дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani) использовал узбекский принт.

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Отметим, что это не первый случай, когда именитые модельеры используют в своих коллекциях узбекские национальные узоры и ткани.

В конце XX века на икат обратили пристальное внимание кутюрье с мировыми именами. И первым среди тех, кто вывел икат на подиум, был ныне ушедший из жизни основатель модного дома Oscar de la Renta. Именно благодаря его весенне-летней коллекции 2005 года этот орнамент вошел в элиту и стал модным трендом для одежды и интерьера. Из 59 моделей, представленных тогда на подиуме, 6 включали в себя одежду и аксессуары, демонстрирующие узбекский икат (техника изготовления ткани вручную).

Де ла Рента использовал икат ещё несколько раз, в том числе в коллекции осень 2013.

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Модный дом Balenciaga в коллекции осень 2007 поддержал идею и закрепил за икатом статус главного тренда 2000-х.

Бренд Gucci в сезоне "Весна лето 2010" также показал несколько моделей из иката.

Не обошел стороной икат и эксцентричный Roberto Cavalli. Несмотря на безоговорочную любовь кутюрье к звериным принтам, икат занял свое достойное место в круизной коллекции 2014 года.

С легкой руки модного дома Oscar de la Renta икат прочно закрепил свое право присутствовать в коллекциях дизайнеров. И бренд Giorgio Armani с коллекцией "Весна-лето 2020" тому подтверждение.

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