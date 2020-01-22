Как поменялся рынок труда Узбекистана за 4 года? (сравнительная таблица)

- Узбекистан, экономика
- 11:06, 22 января 2020
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- Обновлено: 11:11, 22 января 2020
CentralAsia (UZ) - В 2015 году численность экономически активного населения в Узбекистане составляла 13 767 тыс. человек, а к ноябрю 2019 года эта цифра увеличилась на 1 179. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета Узбекистана по статистике.
Значительный рост наблюдается среди безработных, зарегистрированных в органах труда. Если в 2015 году официально безработных было 2 700 человек, то в 2019 году — 34 700.
По данным переписи населения за 2017 год, население страны составляет 32, 39 млн человек.
Ниже представлена сравнительная таблица численности людей, занятых на рынке труда в 2015 и 2019 годах в различных сферах:
*Экономически активное население — население страны, которое имеет или желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств существования. По методологии Международной организации труда в эту категорию включают людей в возрасте от 15 до 72 лет: занятых (предпринимателей и нанятых работников) безработных.
|
Идентификатор
|
2015
|
2019 январь-сентябрь
|
Численность занятого населения (в среднем за период; тысяч человек)
|
Экономически активное население
|
13767,7
|
14946,2
|
из них: занятые
|
13058,3
|
13608,8
|
в том числе: по видам экономической деятельности
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
3601,7
|
3653,4
|
Промышленность
|
1768,7
|
1820,5
|
Строительство
|
1222,2
|
1238,7
|
Торговля
|
1413,8
|
1461,6
|
Перевозка и хранение
|
614,7
|
663,5
|
Образование
|
1105,3
|
1154,1
|
Здравоохранение и социальные услуги
|
601,5
|
620,7
|
Другие виды деятельности
|
2730,4
|
2996,3
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
3601,7
|
3653,4
|
Распределение численности занятого населения по формам собственности
|
Государственный сектор
|
2341,3
|
2542,2
|
Негосударственный сектор
|
10717,0
|
11066,6
|
Безработные, зарегистрированные в органах по труду
|
2,7
|
34,7