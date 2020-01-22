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  22 января 2020
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Как поменялся рынок труда Узбекистана за 4 года? (сравнительная таблица)

CentralAsia (UZ) -  В 2015 году численность экономически активного населения в Узбекистане составляла 13 767 тыс. человек, а к ноябрю 2019 года эта цифра увеличилась на 1 179. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета Узбекистана по статистике.

Значительный рост наблюдается среди безработных, зарегистрированных в органах труда. Если в 2015 году официально безработных было 2 700 человек, то в 2019 году — 34 700.

По данным переписи населения за 2017 год, население страны составляет 32, 39 млн человек.

Ниже представлена сравнительная таблица численности людей, занятых на рынке труда в 2015 и 2019 годах в различных сферах:

*Экономически активное население — население страны, которое имеет или желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств существования. По методологии Международной организации труда в эту категорию включают людей в возрасте от 15 до 72 лет: занятых (предпринимателей и нанятых работников) безработных.

Идентификатор

2015

2019 январь-сентябрь

Численность занятого населения (в среднем за период; тысяч человек)

Экономически активное население

13767,7

14946,2

из них: занятые

13058,3

13608,8

в том числе: по видам экономической деятельности

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

3601,7

3653,4

Промышленность

1768,7

1820,5

Строительство

1222,2

1238,7

Торговля

1413,8

1461,6

Перевозка и хранение

614,7

663,5

Образование

1105,3

1154,1

Здравоохранение и социальные услуги

601,5

620,7

Другие виды деятельности

2730,4

2996,3

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

3601,7

3653,4

Распределение численности занятого населения по формам собственности

Государственный сектор

2341,3

2542,2

Негосударственный сектор

10717,0

11066,6

Безработные, зарегистрированные в органах по труду

2,7

34,7

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