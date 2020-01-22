Как поменялся рынок труда Узбекистана за 4 года? (сравнительная таблица)

CentralAsia (UZ) - В 2015 году численность экономически активного населения в Узбекистане составляла 13 767 тыс. человек, а к ноябрю 2019 года эта цифра увеличилась на 1 179. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета Узбекистана по статистике.

Значительный рост наблюдается среди безработных, зарегистрированных в органах труда. Если в 2015 году официально безработных было 2 700 человек, то в 2019 году — 34 700.

По данным переписи населения за 2017 год, население страны составляет 32, 39 млн человек.

Ниже представлена сравнительная таблица численности людей, занятых на рынке труда в 2015 и 2019 годах в различных сферах:

*Экономически активное население — население страны, которое имеет или желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств существования. По методологии Международной организации труда в эту категорию включают людей в возрасте от 15 до 72 лет: занятых (предпринимателей и нанятых работников) безработных.

