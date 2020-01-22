[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей

CentralAsia (UZ) -  В Яккасарайском районе, в самом центре Ташкента построят 230 - метровые башни-близнецы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов.

В рамках инвестиционного проекта Day and Night, на территории Яккасарайской малой промышленной зоны планируют построить деловой центр с башнями-близнецами высотой 230 м, каждая по 50 этажей. На вершине башен-близнецов устроят две вращающиеся сферы, олицетворяющие Солнце и Луну, передает пресс-служба столичной администрации.

Как сообщается, на реализацию проекта потребуется три года. Его стоимость оценивается в $1 млрд. Планируется создание 20 тысяч рабочих мест. На территории делового центра будут построены 16 торговых, жилых и культурных павильонов. Общая площадь составит 1,2 млн кв. м. жилых и нежилых помещений.

print
  • США продлят до 2021 года визы H2 для граждан Монголии
  • В Узбекистане снизилась добыча нефти и газа
  • Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com