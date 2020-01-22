В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей

CentralAsia (UZ) - В Яккасарайском районе, в самом центре Ташкента построят 230 - метровые башни-близнецы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов.

В рамках инвестиционного проекта Day and Night, на территории Яккасарайской малой промышленной зоны планируют построить деловой центр с башнями-близнецами высотой 230 м, каждая по 50 этажей. На вершине башен-близнецов устроят две вращающиеся сферы, олицетворяющие Солнце и Луну, передает пресс-служба столичной администрации.

Как сообщается, на реализацию проекта потребуется три года. Его стоимость оценивается в $1 млрд. Планируется создание 20 тысяч рабочих мест. На территории делового центра будут построены 16 торговых, жилых и культурных павильонов. Общая площадь составит 1,2 млн кв. м. жилых и нежилых помещений.