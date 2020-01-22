Экс-мэр Улан-Батора Э.Бат-Уул был оштрафован за клевету. Вину он не признает

CentralAsia (MNG) - В Монголии суд принял решении оштрафовать экс-мэра Улан-Батора, известного политика Демпартии, Эрдэнийн Бат-Уула.

Жалобу подал его однопартиец из Демпартии и глава администрации президента Монголии, Зандаахуугийн Энхболд. Он утверждает, что экс-мэр опозорил его репутацию в своем посте в Twitter, опубликованном 20 июля 2019 года.

Согласно статье о клевете или прямым распространением ложной информации, Э.Бат-Уул обязуется оплатить штраф в размере 2 млн тугриков.

Но Бат-Уул не соглашается с решением суда. Он снова написал на своей страничке твиттера:

«Буду продолжать бороться за свое право справедливого судебного разбирательства. Люди, не бойтесь штрафов и не держите рот на замке!».





Напомним, в марте прошлого года он написал статью «Я не потерплю, если Монголию снова превратят в колонию России!».

В статье говорится:

«Сторонники президента Х.Баттулги работают как “особая комиссия” 30-х годов. Людей, которые плюнули на судебные процедуры и правовые этикеты, объявляют преступниками, промывают мозги общественности, а потом приходят вместе с полицией и надевают наручники на свидетелей. Затем их, перепуганных, показывают по всем телеканалам страны, устанавливают особый режим “особой комиссии”. Делают из них “врагов народа”. З.Энхболд (глава администрации президента) показал себя человеком, который всё помнит и долго держит злость. Это видно на примере того, как он “принёс в жертву” своего школьного друга С.Баярцогта.

Запугивание, подкуп, демонстрация своего преимущества и силы, стадность, запугивание – признаки диктаторской политики. У них нет таких качеств как у демократов, которые почитают и уважают права и свободу человека. Они не подчиняются законам, как демократы».

Э. Бат-Уул родился в Улан-Баторе 1 июля 1957 года. Его отцом был Сэнгиин Эрдэнэ, один из самых известных писателей Монголии. В 1975 году Э. Бат-Уул окончил Улан-Баторскую среднюю школу № 1, а в 1981 году окончил физический факультетГосударственного университета Монголии. С 1982 по 1985 год он работал учителем в в сомоне Ренчинлхумбе, аймака Хубсугул, а затем работал в Астрономической лаборатории Монгольской академии наук в Улан-Баторе.

В 1988 году Бат-Уул участвовал в организации политической группы, которая в декабре 1989 года стала первой, кто выразил несогласие с правящей монгольской Народно-революционной партией. Вскоре после этого все члены группы были арестованы, но снова освобождены из-за отсутствия доказательств. Бат-Уул был одним из лидеров демократической революции в Монголии 1990 года.

Бат-Уул был председателем Демократической партии с 1990 по 1992 год и генеральным секретарем партии с 1992 по 1996 год. Он был избран в Народный Большой Хурал в 1990 году и в Великий Государственный Хурал в 1996, 2004 и 2008 годах, представляя Демократическую партию. Он был назначен мэром Улан-Батора 7 августа 2012 года его городским советом. Он был удостоен звания Героя Монголии за роль в демократической революции 1990 года 10 декабря 2009 года. Он ушел в отставку 7 июля 2016 года с места мэра города.