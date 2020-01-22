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  22 января 2020
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В Шымкенте 17-летний автомойщик угнал «БМВ» и разбил автомашину

CentralAsia (KZ) -  В Шымкенте 20 января на одной из автомоек, расположенной по улице Торекулова, на свежевымытой автомашине решил покататься тот, кто ее мыл, передает otyrar.

Автомойщик не устоял перед искушением и угнал «БМВ», которую владелец оставил, чтобы привести в порядок, а когда пришел забрать машину, то не обнаружил ее.

Несовершеннолетний горе-угонщик не справился с управлением и машина вылетела за пределы дороги, а потом перелетев через арык, автомобиль снес фонарный столб и лишь стена стала последней преградой на пути транспортного средства.

На место пришествия были вызваны полицейские и родители 17-летнего юноши.

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