Врачи рассказали о состоянии руководителей «Казахмыс» на которого было совершено нападение

CentralAsia (KZ) - Генеральному директору горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулову и его подчиненному – начальнику одного из отделов Сабыржану Тембаеву проведены операции, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По информации медиков, гендиректор Минигулов находится в реанимации, Сабыржан Тембаев - в хирургическом отделении.

У Тембаева колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Он в сознании, пребывает в отделении хирургии, - сообщили в медицинском центре Жезказгана.

В тяжелом состоянии находится 52-летний генеральный директор горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулов. В результате нападения он получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки в спину. Мужчина без сознания.

Пациента прооперировали. Гемодинамика стабильная, ему оказывается полный комплекс необходимой помощи, - сообщили в медицинском центре корпорации.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области добавили, что обоим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Их доставили в больницу на машинах скорой помощи, - сообщили в пресс-службе облздрава. Ранее сообщалось, что председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тогызбай Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После совершенных нападений на двоих сотрудников профсоюзный работник совершил самоубийство.

