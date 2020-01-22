Президент выступит с посланием парламенту Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент выступит с посланием парламенту Узбекистана 24 января. Об этом глава Шавкат Мирзиёев сообщил во время выступления на первом после выборов заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

Это будет третье по счету обращение президента к парламенту. В послании законодательному органу страны президент подводит итоги минувшего года и обозначает основные направления развития республики на ближайшее будущее.

В послании президент объявляет название нового года.

Послание президента покажут в прямом эфире почти все телеканалы Узбекистана.

Напомним, что 2019 год был объявлен в Узбекистане Годом активных инвестиций и социального развития.