Одна женщина-министр. Как выглядит состав правительства Монголии? (фото)

CentralAsia (MNG) - Нынешний состав правительства Монголии — это правительство, созданное Монгольской Народной партией и созванное парламентом 18 и 19 октября 2017 года. Министры, кроме премьер-министра Хурэлсуха, являются членами Великого Государственного Хурала (парламент).

В состав правительства входят премьер-министр, вице-премьер и 12 министров. Среди них - одна женщина.

Премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух — монгольский государственный и политический деятель.

Занимает этот пост с октября 2017 года. Родился 14 июня 1968 года в Улан-Баторе.

Он был избран в парламент Монголии три раза — в 2000, 2004 и 2012 годах, служил в Кабинете Министров Монголии, как министр по чрезвычайным ситуациям, с 2004 по 2006 год министр инспекции с 2006 по 2008 года, а в 2014—2015 годах и 2016—2017 в качестве заместителя премьер-министра Монголии. Являлся Генеральным секретарем МНП с 2008 по 2012 год.

Окончил среднюю общеобразовательную школу № 2 в Улан-Баторе, а затем Университет обороны Монголии в 1989 году со специализацией по политическим исследованиям. Изучал государственное управление в Институте государственного управления и развития менеджмента и право в Национальном университете Монголии, которые окончил в 1994 и 2000 годах соответственно.

Вице-премьер — Өлзийсайханы Энхтувшин.

Энхтувшин родился в 1958 году в сомоне Цагаан-Уул аймака Хубсугул. Он — монгольский политический и государственный деятель, историк. Является председателем Монгольской народной партии в период с 25 июля 2012 года по ноябрь 2013, с октября 2017 года находится на должности заместителя премьер-министра (вице-премьера) в администрации премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха.

Он изучал историю в Монгольском государственном университете, где в 1989 году получил докторскую степень. Также 1989 году окончил Академию общественных наук СССР. С 1980 по 1986 являлся научным сотрудником Института общественных наук при Центральном комитете Монгольской народно-революционной партии. В 1989 Энхтувшин стал старшим научным сотрудником данного Института.

В период с 1990 по 1995 год был журналистом газеты «Ардын Эрх». Позднее стал редактором газеты «Унэн», которая являлась официальным печатным изданием МНРП. С 1996 по 1997 находился на должности генерального секретаря Монгольской народно-революционной партии по городу Улан-Батор.

Дамдины Цогтбаатар — министр иностранных дел Монголии

Родился 14 января 1970 года в Улан-Баторе. В 1994 году окончил Московский государственный университет международных отношений; В 1998 году — юридический факультет Австралийского национального университета.

Монголия имеет политические отношения со 181 странами мира и с Европейским Союзом.

Нямаагийн Энхболд — министр обороны Монголии.

Родился в городе Улиастай, аймака Завхан в 6 января 1957 года. Он монгольский политик, член парламента и президент Монгольского общества Красного Креста с 2010 года. Он был министром иностранных дел Монголии с 2006 по 2007 год и является действующим министром обороны Монголии с октября 2017 года. Он постоянно избирался 4 раза депутатом монгольского парламента от аймака Төв. Он секретарь и член Руководящего комитета Монгольской народной партии. Окончил среднюю школу в 1974 году и начал учиться в Московском высшем издательском училище. Он получил диплом бакалавра в 1979 году по специальности экономика.

29 декабря 1911 года по указу Богд-Хана были созданы 5 министерств. А было в качестве одного из 5 министерств по поддержке и ведению государственных дел Монголии, Министерства обороны всех военных дел Монголии или действующего государственного центрального административного органа, отвечающего за оборону.

Министр финансов — Чимэдийн Хүрэлбаатар.

Родился в 1968 году в городе Улаангом, аймака Увс.

В 1991 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт, в 1998 году — Университет Сиднея, Австралия, по специальности экономист.

Министерство финансов Монголии создано 1911 году под названием Министерство отвечающий за все вопросы, связанные с Казначейства до 1924 год. С 1924 года стало называется Министерство финансов до 1945 год. А в 23 ноября 1945 года под названием Государственная плановая комиссия Монгольской Народной Республики действовала.

Цэндийн Нямдорж — министр Юстиции.

Нямдорж родился в 1956 году в в сомоне Малчин, аймака Увс . Он изучал право в Ленинграде и получил степень в 1981 году. После этого он работал генеральным прокурором. С 1988 года работал в Совете министров. С 1990 по 1992 год он был заместителем министра юстиции. С 1992 года он является членом парламента от Монгольской Народно-революционной партии (МНРП), представляя избирательный округ № 39 аймака Увс. С 2000 по 2004 год он занимал пост министра юстиции и внутренних дел.

Ёндонпэрэнлэйн Баатарбилэг — министр образования, культуры, науки и спорта Монголии.

Родился в 1975 году в городе Цэцэрлэг, аймака Архангай.

В 2002 году получил степень бакалавра по истории, археолог-антрополог, факультета социальных наук, Госудаственного университета Монголии. В 2004 году защищал степень магистра социальных наук из Госудаственного университета Монголии.

96 лет назад министерство образования впервые было создано в Монголии.

Хавдисламын Баделхан — министр строительства и градостроения Монголии.

Он родился в аймаке Баян-Өлгий в 1953 году. 1971 - 1976 гг. Государственный университет Монголии, автоинженер. В 1990 году окончил партийный институт СССР в Москве, по политологом.

Само министерство создано в 1924 году после народной революции 1921 года.

Бямбасүрэнгийн Энх-Амгалан — министр развития дорог и транспорта Монголии.

Родился 13 сентября 1971 года в аймаке Говь-Алтай. В 1991 году окончил Академия Комитета государственной безопасности СССР. В 1995 году окончил с отличием Институт международных отношенийГосударственного университета Монголии.

Основа национальной транспортной организации была заложена, когда в 1923 году по решению правительства в конце 1922 года при Министерстве военных дел был создан первый автомобильный гараж на более чем 10 автомобилей. Само министерство было создано в 1940 году.

Содномын Чинзориг — министр труда и социальной защиты Монголии.

Родился в 1964 году в сомоне Хужирт, аймака Өвөрхангай. В 1986 году окончил Государственный университет Монголии по специальности экономист-планировщик.

Само министерство было организировано в 1942 году.

Чултэмийн Улаан — министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии.

Родился в 1954 году в сомоне Баруун-Урт, аймака Сухбаатар. В 1977 году окончил Иркутский государственный экономический университет СССР по специальности экономистом, а в 1992 году — Московскую академию управления, Россия.

На протяжении всей своей истории пищевая, сельскохозяйственная и легкая промышленность меняли цели и функции различных министерств. В 1921-1924 годах он был передан Министерству финансов. В 1924 году стало называется Министерство хозяйства так и начала его история.

Даваажанцангийн Сарангэрэл — министр здравоохранения Монголии.

Родилась в 1963 году в Улан-Баторе. Она является бывшим фотографом, журналистом и нынешним министром здравоохранения монгольского кабинета при премьер-министре Ухнаагиин Хурэлсух. После окончания учебы в 1979 году она уехала в Россию учиться фотографии в Омском государственном университете (1983). В течение двух лет она работала в информационном агентстве Монцамэ в качестве фотографа, а в 1990 году получила степень по журналистике в Ростовском университете. Она продолжила карьеру в журналистике и в 1990 году стала корреспондентом монгольского государственного вещателя, где позднее стала ее главным редактором. В 1995–99 годах она работала директором национального информационного агентства Монголии. Позднее она присоединилась к частном канале TV5 в 2003 году и работала генеральным директором с 2003 по 2005 год. Член Монгольской народной партии она впервые была избрана в Великий Государственный Хурал в 2012 году, а спустя четыре года после ее переизбрания был назначен министром здравоохранения в кабминеХурэлсуха (2017).

Само министерство было организовано в 1925 году.

Долгорсурэнгийн Сумъяабазар — министр тяжелой и горной промышленности.

Родился 7 октября 1974 года в столице страны. В 2005 году окончил Монгольский государственный университет науки и технологий (ШУТИС) .Он был избран в Парламент Монголии дважды - в 2013 и 2016 годах. Он также был высокопоставленным монгольским традиционным борцом, профессиональным мастером смешанных единоборств, грейплером и кикбоксером, который сражался за К-1 и New Japan Pro Wrestling. Его младшие братья Долгорсурэнгиин Сэржбудээ и Долгорсурэнгиин Дагвадорж также являются опытными борцами. Асасёрю Акинори, настоящее имя Долгорсурэнгийн Дагвадорж — 68-й Йокодзуна в истории сумо, один из самых лучших борцов сумо, в отставке.

Само министерство было включено в состав министерства финансов в 1911 году. А в 1939 году оно было создано в самостоятельном порядке.

Цэрэнпилийн Даваасурэн — министр энергетики.

Ц. Даваасурен родился 14 декабря 1964 года в городе Мөрөн, аймака Хубсугул. В 1989 году окончил Харьковский политехнический институт, СССР. В 1994 году с отличием окончил Институт государственного управления и развития менеджмента и бизнес-администрирования, в 1998 году — Японский университет Сайтомо.

В 1916 году в столице был запущен генератор мощностью около 20 кВт. В 1931 году была построена первая в Монголии тепловая станция. С тем временем был создан фундамент министерства энергетики Монголии.