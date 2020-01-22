Я выжил после всего, что они со мной сделали. Мой дед сможет всё рассказать, - внук Назарбаева опубликовал пост в соцсети

CentralAsia (KZ) - Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликовал ряд постов в Facebook.

- Я извиняюсь но я не мог пользоваться фэйсбуком с июня 8 го 2019 года. Ими пользовались моя мать и Альнур Муссаев. Я был в тюрьме и у меня было много проблем с родственниками. Я думаю мой дед сможет Вам все рассказать! Ата мы победили!

*Альнур Муссаев - экс-председатель КНБ Казахстана.

Мать Айсултана - председатель Сената Дарига Назарбаева.

- Я призываю всех людей не боятся магии которой они все пользуются и задуматься хотим ли мы на сегодняшний день жить в настолько далекой стране от Бога. Если я выжил после всего что они надо мной сделали то и Аллах и его сын Иисус и святой дух спасут и Вас, - написал Айсултан на своей странице.

Также он просит не звонить на номер 07707787788 потому что они дублировали сим карту.

В еще одном посте он сообщил, что находится в Priory Hospital Hayes Grove, в Великобритании. В интернете говорится, что это клиника по лечению от наркомании и тяжелых форм депрессии.

В октябре 2019 года, Айсултан был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Внук Назарбаева признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.