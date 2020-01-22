Они попытаются повесить меня, как моего отца Рахата Алиева, - внук Нурсултана Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликовал пост в Facebook.

- В скором времени они меня будут пытаться либо убить либо доказать что я псих либо как отца моего (Рахата Алиева - ред) в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом, - пишет Айсултан в своем Facebook.

В феврале 2015 года Рахат Алиев был обнаружен повешенным в одиночной камере в Австрии.

Айсултан сообщает, что находится в Priory Hospital Hayes Grove, в Великобритании. Это клиника по лечению от наркомании и тяжелых форм депрессии.

- Я также хочу попросить королеву Елизавету позвонить Нурсултану Назарбаеву по этому вопросу и извиниться, так как она слишком боялась вмешиваться, - дополнил Айсултан.





В октябре 2019 года, Айсултан был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Внук Назарбаева признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.