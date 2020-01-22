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  22 января 2020
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Узбекистан усилил эпидемиологический контроль на границе из-за распространения коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на приграничных территориях особое внимание уделяют качественному медико-санитарному осмотру людей, проходящих через санитарно-карантинные пункты. Изолируются и госпитализируются больные с пневмонией и другими острыми респираторными заболеваниями.

Данные меры принимаются из-за распространения коронавируса 2019-nCo в Китае, сообщил отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения республики.

"Обеспечивается готовность лечебно-профилактических учреждений для госпитализации больных с подозрением на грипп, ОРИ и пневмонию, создан резерв лекарств и дезинфекционных средств для лечения пациентов", – сообщили в Минздраве.

Как отмечается в сообщении, в аэропортах Узбекистана под пристальным наблюдением проверяются пассажиры, прибывшие из Китая.

Новость о вспышке неизвестной ранее эпидемии пневмонии в Китае появилась впервые в декабре прошлого года. По состоянию на 20 января от данного вируса погибли 6 человек и 227 человек находятся под наблюдением врачей.

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