Молодая пара намерена наладить из Монголии экспорт сладостей в виде альчиков (фото)

CentralAsia (MNG) - Монгольская супружеская пара начала производить ааруул, хурууд или сушеный сладкий творог в виде альчиков (асык, ашык (каз. асық, карач.-балк. ашык, кирг. чүкө, ашык, монг. шагай, сибтат. шағай, тадж. ошуқ, тур. aşık, узб. oshiq).

Түмэнжаргалын Бат-Амьдрал и его супруга Б.Сарангэрэл, жители сомона Биндэр, аймака Хэнтий, официально получили патент «Шагай ааруул»-«Лодыжка творожная».

Производство началось 1 января 2020 года, но уже набирает популярность не только в аймаке Хэнтий, но и в столице страны.

Целью является продажа во всех аймаках Монголии, и экспорт на крупные рынки Внутренней Монголии и Бурятии (Россия), - говорит он с уверенностью.

Его супруга занимается пчеловодством. Она используя продукты пчеловодства производит бальзам для губ и свечи, которые очень популярны среди местного населения.

Лодыжки мелкого рогатого скота являются любимыми народными играми монголов. Варианты игр с альчиками очень разнообразны. В некоторых из них придается значение тому, какой стороной выпадет альчик при подбрасывании его вверх: плоская поверхность с углублением называется хонь или овца, противоположная сторона это коза, когда альчик как-бы встает стороной с небольшим углублением, что называется тэмээ или верблюд, а другая плоская сторона - лошадь.

С такими альчиками зимними долгими вечерами дети играли в “шагай няслах”.

Большое количество шагай подбрасывали вверх, затем щелчком среднего пальца по одному из альчиков направляет его в следующий, лежащий в одинаковом с ним положении, стараясь при этом не задеть другие.

При каждом удачном щелчке играющий откладывают в сторону битый альчик. Самому последнему игроку приходится наименьшее количество альчиков. Есть еще множество разновидностей игры в альчики. Например морь уралдах или скачки на лошадях.

Это игра, в которой принимают участие лишь два человека. Они выстраивают целый ряд из альчиков с плоской сторон – лошадьми. Затем берут четыре одинаковых по размеру альчиков и подбрасывают вверх. Сколько у кого упало именно стороной лошади тот и “скачет” вперед. Выигрывает тот, кто прискакал первым.

Альчик— надпяточная кость (таранная кость) овцы (в основном баранов) и реже другого мелкого рогатого скота. В русском языке кость чаще называется альчик от кыргызского слова алчы обозначающем самое старшее положение кости.

Альчики собираются и используются для игр и гадания в Центральной Азии, Монголии, Бурятии и некоторых других странах.