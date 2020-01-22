Как менялась сумма источников финансирования в основной капитал Узбекистана с 2000 года?

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в прошлых годах вкладывали средства в малый и частный бизнес в основном из собственных средств предприятий и накоплений населения.

Наблюдается рост финансирования частного и малого бизнеса по всем регионам страны за счет привлечения инвесторов извне. Так же наблюдается рост участия государственных кредитов для поднятия бизнеса.

из них за: из них за: Собственные средства предприятий и населения Привлечен- ные средства государственный бюджет кредиты банков и прочие заемные средства иностранные инвестиции и кредиты Собственные средства предприятий и населения Привлеченные средства гос бюджет кредиты банков и прочие заемные средства иностранные инвестиции и кредиты 2018 в%

2019 в% Узбекистан 42,0 58,0 4,5 17,8 24,3 31,4 68,6 8,5 15,7 39,2 Каракалпакстан 37,9 62,1 3,0 14,1 23,7 34,7 65,3 13,6 7,6 39,0 области: Андижанская 47,8 52,2 4,1 25,7 14,8 35,5 64,5 9,6 16,7 37,4 Бухарская 35,5 64,5 2,4 13,9 44,0 28,8 71,2 7,9 13,7 48,4 Джизакская 44,3 55,7 9,4 26,8 8,7 20,2 79,8 13 11,4 53,6 Кашкадарьинская 33,6 66,4 1,9 6,3 51,1 26,1 73,9 4,6 4,1 64,5 Навоийская 37,1 62,9 0,7 6,0 34,0 15,2 84,8 2,3 22,4 37,9 Наманганская 29,7 70,3 2,8 15,7 33,5 34,3 65,7 5,5 11,6 37,1 Самаркандская 57,5 42,5 2,7 27,1 4,7 40,4 59,6 11,8 23,4 22,5 Сурхандарьинская 34,9 65,1 3,2 28,9 21,4 32,4 67,6 9,5 20,6 35,5 Сырдарьинская 34,9 65,1 9,6 36,1 9,6 22,7 77,3 11,4 18,9 44,9 Ташкентская 51,0 49,0 3,4 20,7 9,6 34,3 65,7 14,1 14,8 28,5 Ферганская 46,1 53,9 3,6 22,9 19,4 38,8 61,2 7,3 13,2 39,9 Хорезмская 49,1 50,9 5,0 25,0 8,5 38,1 61,9 11,3 18,3 25,5 г. Ташкент 49,7 50,3 6,0 20,3 15,1 36,4 63,6 6,9 20,2 34,0

Положительная динамика роста в сфере строительства просматривается по всем регионам страны. В 2000 году строительство по республике составляло всего 388,4 млрд сум, на сегодняшний день эти показатели выросли в десятки раз, что говорит о том ,что по всей стране идет реализация глобальных строительных проектов.

Государственный комитет по статистике РУз предоставил следующие данные в млрд сум: