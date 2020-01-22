Как менялась сумма источников финансирования в основной капитал Узбекистана с 2000 года?

- Узбекистан, экономика
- 14:49, 22 января 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в прошлых годах вкладывали средства в малый и частный бизнес в основном из собственных средств предприятий и накоплений населения.
Наблюдается рост финансирования частного и малого бизнеса по всем регионам страны за счет привлечения инвесторов извне. Так же наблюдается рост участия государственных кредитов для поднятия бизнеса.
|
из них за:
|
из них за:
|
Собственные средства предприятий и населения
|
Привлечен-
ные
средства
|
государственный
бюджет
|
кредиты банков и прочие заемные
средства
|
иностранные инвестиции и кредиты
|
Собственные средства предприятий и
населения
|
Привлеченные
средства
|
гос
бюджет
|
кредиты банков и
прочие заемные
средства
|
иностранные инвестиции и кредиты
|
2018 в%
|2019 в%
|
Узбекистан
|
42,0
|
58,0
|
4,5
|
17,8
|
24,3
|
31,4
|
68,6
|
8,5
|
15,7
|
39,2
|
Каракалпакстан
|
37,9
|
62,1
|
3,0
|
14,1
|
23,7
|
34,7
|
65,3
|
13,6
|
7,6
|
39,0
|
области:
|
Андижанская
|
47,8
|
52,2
|
4,1
|
25,7
|
14,8
|
35,5
|
64,5
|
9,6
|
16,7
|
37,4
|
Бухарская
|
35,5
|
64,5
|
2,4
|
13,9
|
44,0
|
28,8
|
71,2
|
7,9
|
13,7
|
48,4
|
Джизакская
|
44,3
|
55,7
|
9,4
|
26,8
|
8,7
|
20,2
|
79,8
|
13
|
11,4
|
53,6
|
Кашкадарьинская
|
33,6
|
66,4
|
1,9
|
6,3
|
51,1
|
26,1
|
73,9
|
4,6
|
4,1
|
64,5
|
Навоийская
|
37,1
|
62,9
|
0,7
|
6,0
|
34,0
|
15,2
|
84,8
|
2,3
|
22,4
|
37,9
|
Наманганская
|
29,7
|
70,3
|
2,8
|
15,7
|
33,5
|
34,3
|
65,7
|
5,5
|
11,6
|
37,1
|
Самаркандская
|
57,5
|
42,5
|
2,7
|
27,1
|
4,7
|
40,4
|
59,6
|
11,8
|
23,4
|
22,5
|
Сурхандарьинская
|
34,9
|
65,1
|
3,2
|
28,9
|
21,4
|
32,4
|
67,6
|
9,5
|
20,6
|
35,5
|
Сырдарьинская
|
34,9
|
65,1
|
9,6
|
36,1
|
9,6
|
22,7
|
77,3
|
11,4
|
18,9
|
44,9
|
Ташкентская
|
51,0
|
49,0
|
3,4
|
20,7
|
9,6
|
34,3
|
65,7
|
14,1
|
14,8
|
28,5
|
Ферганская
|
46,1
|
53,9
|
3,6
|
22,9
|
19,4
|
38,8
|
61,2
|
7,3
|
13,2
|
39,9
|
Хорезмская
|
49,1
|
50,9
|
5,0
|
25,0
|
8,5
|
38,1
|
61,9
|
11,3
|
18,3
|
25,5
|
г. Ташкент
|
49,7
|
50,3
|
6,0
|
20,3
|
15,1
|
36,4
|
63,6
|
6,9
|
20,2
|
34,0
Положительная динамика роста в сфере строительства просматривается по всем регионам страны. В 2000 году строительство по республике составляло всего 388,4 млрд сум, на сегодняшний день эти показатели выросли в десятки раз, что говорит о том ,что по всей стране идет реализация глобальных строительных проектов.
Государственный комитет по статистике РУз предоставил следующие данные в млрд сум:
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2019
|
Узбекистан
|
388,4
|
1453,1
|
8245,8
|
25423,1
|
50922,2
|
Каракалпакстан
|
21,8
|
61,7
|
237,1
|
1219,3
|
2514,3
|
области:
|
Андижанская
|
23,5
|
73,8
|
345,3
|
1341,9
|
2742,6
|
Бухарская
|
30,8
|
152,4
|
580,0
|
2061,7
|
3291,9
|
Джизакская
|
7,5
|
37,3
|
211,5
|
759,2
|
1634,4
|
Кашкадарьинская
|
34,8
|
161,7
|
699,2
|
2067,5
|
3332,3
|
Навоийская
|
17,3
|
98,8
|
418,9
|
1019,2
|
2531,5
|
Наманганская
|
21,6
|
69,5
|
347,9
|
1010,4
|
2384,6
|
Самаркандская
|
32,9
|
86,8
|
519,7
|
2010,6
|
3207,6
|
Сурхандарьинская
|
17,4
|
76,7
|
335,9
|
1351,3
|
2942,6
|
Сырдарьинская
|
9,2
|
26,7
|
134,9
|
478,9
|
1100,7
|
Ташкентская
|
25,5
|
132,1
|
509,9
|
1562,0
|
3328,7
|
Ферганская
|
30,0
|
90,2
|
489,2
|
1649,0
|
3147,2
|
Хорезмская
|
25,8
|
74,4
|
282,7
|
1174,7
|
1945,7
|
г. Ташкент
|
82,3
|
297,9
|
1228,4
|
4113,0
|
11294,5