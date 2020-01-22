Узбекистан направит на здравоохранение в этом году более $1,5 млрд

CentralAsia (UZ) - В 2016 году из государственного бюджета Узбекистана 6 трлн. сумов ($627 млн) было выделено на здравоохранение, а в 2020 году этот показатель составит 14,8 трлн ($1,5 млрд). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным министерства, в этом году на закупка лекарств и оборудованием медицинского назначения планируется выделить 1 491,8 млрд сумов (данная сумма в 6,5 раза больше, чем в 2016 году или на 36% больше, чем в 2019 году) .

Средства выделяемые в разрезе отдельных видов деятельности здравоохранения:

а) Средства для снабжения учреждений скорой медицинской помощи лекарственными средствами и оборудованием медицинского назначения составят 102,8 млрд. сумов ($10,6 млн) в 2020 году. В 2016 году выделенная на данное направление сумма составляла 16,3 млрд. сум ($1,7 млн).

б) Бюджетные средства выделенные для покрытия расходов на предоставление лекарств (в день) и предметов медицинского назначения каждому пациенту, проходящему лечение в онкологических учреждениях увеличились от 3250 сумов ($0,34) в 2016 году до 66 227 сум ($7) в 2020 году.

в) Предусматривается, что к 2020 году на каждый экстренный вызов будет выделено 6 700 сум ($0,7), в то время как в 2016 эта сумма составляла в размере 482 сумов ($0,05).