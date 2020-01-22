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  22 января 2020
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Президент Монголии принимает участие во Всемирном экономическом форуме 2020

CentralAsia (MNG) -  Ежегодное совещание Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2020 года открылось вчера, 21 января, на тему «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир» в Давосе, Швейцария. Более 3000 мировых лидеров из 117 стран, включая глав государств, собираются для обсуждения шести ключевых областей: экологии, экономики, технологий, общества, геополитики и промышленности.

Придавая большое значение Всемирному экономическому форуму, Монголия принимала участие в этом мероприятии на уровне президентов ежегодно в период с 2009 по 2011 год, а также с 2013 по 2017 год.

В 1997, 1998, 2001, 2002, 2003 и 2012 годах премьер-министры Монголии присутствовали на ВЭФ, а в 1991, 2018 и 2019 годах на мероприятие были направлены делегаты во главе с правительственными министерствами. В этом году президент Монголии Х. Баттулга принимает участие в Давосском форуме.

В день открытия ВЭФ Президент Х.Баттулга принял участие в панельных сессиях по борьбе с загрязнением воздуха и новым евразийским перспективам – Партнерству в интересах устойчивого развития, где обменялся мнениями по улучшению региональных связей с главами стран мира и экспертами.

Во второй день форума, 22 января, президент Х.Баттулга проведет двусторонние встречи с некоторыми главами государств и примет участие в панельных сессиях.

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