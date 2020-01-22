В Душанбе внедрят биллинговую систему учета электроэнергии

CentralAsia (TJ) - аджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал инвестиционное соглашение о реализации проекта по внедрению автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии в городе Душанбе сегодня на очередном заседании сессии.

Данное инвестиционное соглашение заключено между правительством РТ и Консорциумом инвесторов в составе ООО «Авесто Групп», ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж» и ООО микродепозитная организация «Душанбе Сити».

Проект предусматривает установление абонентам в городе Душанбе электросчетчиков, работающих по принципу биллинга (предоплаты).

Представляющий данное соглашение в парламенте председатель госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Фаррух Хамрализода отметил, что указанные компании планируют в течение ближайших пяти лет реализовать проект по установлению электросчетчиков, работающих по принципу биллинга (предоплаты) на территории столицы. Планируется приобрести свыше 250 тыс. новых электросчетчиков на общую сумму $88 млн, передает Avesta.

Реализация проекта начинается в текущем году в столичном районе Сино, где будут установлены 95 тыс. новых электросчетчиков. Новые электросчетчики в домах душанбинцев будут установлены бесплатно.

Разработчики проекта отмечают, что после реализации проекта технические потери электроэнергии в горсетях снизятся с ныне существующих 19% до 12%, а сбор средств достигнет почти 100%.

Напомним, что ранее биллинговая система в качестве пилотного проекта была внедрена в районе Рудаки, городах Сарбанд и Худжанд.

В июле 2017 года правительство Таджикистана приняло постановление о внедрении автоматизированной система контроля и учета за потреблением электроэнергии.

Специальная биллинговая система предусматривает учет потребленной электроэнергии и проведенные абонентом оплаты. Чтобы получить необходимый объем электроэнергии, надо будет на соответствующий счет положить деньги.

Техническое новшество обеспечит снижение уровня энергопотерь и повышение уровня собираемости оплаты за электроэнергию.