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  22 января 2020
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Тела узбекских мигрантов, погибших при пожаре в Томской области, доставили на ДНК-экспертизу
фото: РИА
фото: РИА

CentralAsia (UZ) -  Тела десяти граждан Узбекистана, которые погибли при пожаре в поселке Причулымский Томской области, доставлены в Томск, в областную клиническую больницу для установления личностей.

23 января в Томск должен прибыть борт МЧС республики с ДНК родственников предполагаемых жертв пожара, которая необходима для проведения экспертизы, сообщил в среду ТАСС глава узбекской диаспоры в Томске Саматула Рузиев.

Ранее сообщалось, что опознать жертв без проведения экспертизы невозможно.

"Тела отправлены в ОКБ на экспертизу. Завтра прибудет борт МЧС из Узбекистана в Томск, борт привезет образцы ДНК (для генотипической экспертизы), насколько мне сообщили в Генкосульстве", - сказал он.

Как уточнили агентству в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске, представители республики уже выехали в Томск. "По указу президента Республики Узбекистан создана комиссия, чтобы помочь семьям погибших и транспортировать их тела. В комиссию входят представители генконсульства. Отправка тел на родину состоится, как только российской стороной будут проведены все экспертизы. Предварительно личности погибших установлены, точные данные мы узнаем после проведения ДНК-теста", - сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске.

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