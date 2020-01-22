[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр Узбекистана выдвинул кандидатов в министры

CentralAsia (UZ) -  Премьер Узбекистана Абдулла Арипов представил список кандидатов на пост глав министерств, сообщает УзА.

Были рассмотрены и утверждены кандидаты на должность главы Министерства транспорта Эльёр Ганиев, Министерства культуры - певец Озодбек Назарбеков и на должность председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Кандидаты в члены правительства также будут рассмотрены на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

print
  • МВД Кыргызстана назвало основную причину, почему мужчины избивают и убивают жен
  • Индия вложит $50 млн в строительство фармацевтического завода в Монголии и в учебную базу для IT-специалистов
  • Президент Таджикистана снял с постов вице-премьера, министров юстиции и труда



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com