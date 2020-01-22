Премьер-министр Узбекистана выдвинул кандидатов в министры

CentralAsia (UZ) - Премьер Узбекистана Абдулла Арипов представил список кандидатов на пост глав министерств, сообщает УзА.

Были рассмотрены и утверждены кандидаты на должность главы Министерства транспорта Эльёр Ганиев, Министерства культуры - певец Озодбек Назарбеков и на должность председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Кандидаты в члены правительства также будут рассмотрены на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.