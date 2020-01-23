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  23 января 2020
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Гражданам Узбекистана разрешат находиться в России без регистрации до 15 дней
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Россия и Узбекистан рассматривают вопрос увеличения срока нахождения для граждан Узбекистана на территории России без регистрации до 15 дней.

В настоящее время граждане Узбекистана могут находиться на территории России без регистрации только 7 дней.

Соответствующим министерствам и ведомствам двух стран поручено разработать двустороннее соглашение, предусматривающее увеличение срока нахождения граждан Узбекистана в России.

По данным узбекистанских СМИ, данный документ планируется подписать во время визита Шавката Мирзияева в Россию в первой половине лета этого года.

Ранее бывший министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев подтверждал, что Узбекистан ставит этот вопрос на повестку дня в переговорах с РФ. По разным данным в Россию ежегодно приезжает от 2 до 2,5 миллиона узбекских мигрантов.

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