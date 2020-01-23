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  23 января 2020
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В борделе Индии задержали гражданку Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В районе Ганди-Нагар в индийском городе Бхопал местная полиция задержала незаконную группировку, оказывающую секс-услуги.

В ходе специального рейда были арестованы четыре женщины и два их помощника-мужчины. Среди задержанных - гражданка Узбекистана, которая оказывала секс-услуги менеджеру местного банка. Об этом сообщила индийская пресса.

Гражданка Узбекистана в настоящее время находится под стражей. По данным местной полиции, женщина была зарегистрирована в Дели, в настоящее время проверяют срок действия ее визы в Индию.

Информации о том, переданы ли данные о личности женщины и ее задержании в посольство Узбекистана в Индии нет.

Зарубежные издания не раз сообщали, что женщины из Узбекистана становились жертвами торговли людьми и часто добровольно занимаются проституцией в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия.

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