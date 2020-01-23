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  23 января 2020
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В Узбекистане одобрены кандидатуры 22 министров

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 22 января в Законодательной палате прошло очередное заседание. На заседании депутаты рассмотрели и одобрили кандидатов в члены Кабинета Министров.

Согласно данным, сменились министры культуры и транспорта. Так, министерство культуры возглавил Озодбек Назарбеков, работавший первым заместителем министра культуры с августа 2017 года.

Министром транспорта стал Эльер Ганиев, работавший с января 2019 года заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

Полный список представлен в инфографике от движения "Юксалиш":

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