В Узбекистане одобрены кандидатуры 22 министров

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 22 января в Законодательной палате прошло очередное заседание. На заседании депутаты рассмотрели и одобрили кандидатов в члены Кабинета Министров.

Согласно данным, сменились министры культуры и транспорта. Так, министерство культуры возглавил Озодбек Назарбеков, работавший первым заместителем министра культуры с августа 2017 года.

Министром транспорта стал Эльер Ганиев, работавший с января 2019 года заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

Полный список представлен в инфографике от движения "Юксалиш":