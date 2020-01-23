В Узбекистане одобрены кандидатуры 22 министров
- Узбекистан, общество
- 9:32, 23 января 2020
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- Обновлено: 9:39, 23 января 2020
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 22 января в Законодательной палате прошло очередное заседание. На заседании депутаты рассмотрели и одобрили кандидатов в члены Кабинета Министров.
Согласно данным, сменились министры культуры и транспорта. Так, министерство культуры возглавил Озодбек Назарбеков, работавший первым заместителем министра культуры с августа 2017 года.
Министром транспорта стал Эльер Ганиев, работавший с января 2019 года заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.
Полный список представлен в инфографике от движения "Юксалиш":