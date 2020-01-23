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  23 января 2020
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В Монголии отметили день рождения императора Японии

CentralAsia (MNG) -  В отеле «Шангри-Ла» состоялся праздничный прием «День рождения императора», организованный посольством Японии в Монголии. Приблизительно 380 человек, включая политиков, экономистов, представителей культуры и других знаменитостей и послов каждой страны, были приглашены на вечер.

21 января состоялась Церемония в честь дня рождения Его Величества Императора страны Восходящего Солнца и чествования Чрезвычайного и Полномочного Посла в Монголии Кобаяси Хироюки. В мероприятии приняли участие известные члены парламента, а также правительственные деятели и уважаемые гости и в том числе вице-спикер парламента Л.Энх-Амгалан, Д.Сумъяабазар — министр тяжелой и горной промышленности.

Напомним, в 2019 году наследный принц Нарухито принял императорский титул, и теперь День рождения императора будут отмечать 23 февраля.

Посол Кобаяси Хироюки, ранее дважды работавший дипломатом в Монголии, 25 декабря вручил верительные грамоты президенту Монголии Х. Баттулге. Он почти 10 лет проработал в посольстве Монголии и в министерстве иностранных дел Токио.

Посол отметил, что Монголия изменялась и развивалась в течение этого времени, и благодарен, что монголы используют японские товары для повседневной жизни, выбирают автомобили японского производства и имеются в столице много японских магазинов и ресторанов.

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