Бывший премьер-министр Монголии оставляет Amsterdam & Partners LLP для защиты от политически мотивированных обвинений

CentralAsia (MNG) - Чимэдиин Сайханбилэг, который занимал пост премьер-министра правительства Монголии с 2014 по 2016 год, оставил Amsterdam & Partners LLP в качестве адвоката в ответ на ряд уголовных обвинений.

Бывший премьер-министр Сайханбилэг в настоящее время обвиняется по четырём эпизодам, связанными с его ролью в переговорах по соглашению 2015 года с горнодобывающей фирмой Rio Tinto о разработке и иностранных инвестициях в проект подземного медного рудника Оюу-Толгой, расположенного в сомоне Ханбогд, крупнейшего горнодобывающего предприятия в истории страны.

- Обвинения против Сайханбилэг полностью безосновательны и не имеют доказательств, - говорит адвокат Роберт Амстердам, основатель Amsterdam & Partners LLP.

- То, что мы имеем в этом случае, является примером из учебника злоупотребления антикоррупционным процессом для совершения серьезной несправедливости, включая прямые личные вмешательства правительственных чиновников, чтобы сфальсифицировать политически мотивированные результаты против своих оппонентов, - говорит Амстердам. - Бывший премьер-министр Сайханбилэг невиновен в этих обвинениях, и мы намерены пролить свет на злоупотребления, совершаемые в этом деле,- отметил Роберт.

Бывший премьер-министр Сайханбилэг в настоящее время находится в Соединенных Штатах.

- Бывший премьер-министр Сайханбилэг вел переговоры по этим соглашениям о добыче полезных ископаемых с полной прозрачностью и парламентскими полномочиями в соответствии с буквой закона, - говорит Амстердам. - Эта необоснованная кампания преследования представляет собой не только нападение на судебную систему страны, но также наносит ущерб профилю иностранных инвестиций Монголии, привлекая к явному национализму ресурсов», считает юрист.

Amsterdam & Partners LLP намерено изучить широкий спектр вариантов ответа от имени бывшего премьер-министра Сайханбилэга, а в ближайшее время будут новые объявлены, говорится в сообщении адвокатской фирмы.

Роберт Амстердам - международный юрист с 35-летним опытом работы в громких делах на развивающихся рынках. Адвокат представлял известных политических заключенных, таких как бывший глава нефтяной компании ЮКОС в России Михаил Ходорковский, которого выпустили на свободу.