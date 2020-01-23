В Китае число скончавшихся от коронавируса возросло до 17 человек, число зараженных — 571
- Азия и мир, общество
- 9:53, 23 января 2020
- Просмотров: 546
- Обновлено: 9:59, 23 января 2020
|Предыстория: Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 9, заражены 440 человек. Что известно об этом вирусе?
CentralAsia (CA) - Число погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17, сообщает China Daily со ссылкой на власти провинции Хубэй, где началось распространение вируса.
К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения. Китай подтвердил 571 случай заражения из-за нового коронавируса, передает Государственное телевидение КНР.
Напомним, 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань стал новый вид коронавируса.