В Китае число скончавшихся от коронавируса возросло до 17 человек, число зараженных — 571

CentralAsia (CA) - Число погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17, сообщает China Daily со ссылкой на власти провинции Хубэй, где началось распространение вируса.

К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения. Китай подтвердил 571 случай заражения из-за нового коронавируса, передает Государственное телевидение КНР.