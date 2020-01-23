[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае число скончавшихся от коронавируса возросло до 17 человек, число зараженных — 571
Предыстория: Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 9, заражены 440 человек. Что известно об этом вирусе?

CentralAsia (CA) -  Число погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17, сообщает China Daily со ссылкой на власти провинции Хубэй, где началось распространение вируса.

К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения. Китай подтвердил 571 случай заражения из-за нового коронавируса, передает Государственное телевидение КНР.

Напомним, 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань стал новый вид коронавируса.
print
  • В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей
  • В борделе Индии задержали гражданку Узбекистана
  • Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до 9, заражены 440 человек. Что известно об этом вирусе?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com