Президент Баттулга в рамках Всемирного экономического форума в Давосе предложил использовать монгольскую кожу в производстве бренда «Gucci»

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с Марко Биззари, директором компании по производству одежды и моды Gucci.

Баттулга кратко рассказал о проекте по переработке кожи и кожи, который реализуется в Монголии, городе Дархан, и рассказал о возможностях использования обработанной кожи в Монголии для производства изделий из кожи марки Gucci.

Принимая предложение, сделанное президентом Монголии, Марко Биззарри высказался за то, чтобы познакомиться с проектом по переработке кожи и кожи и начать исследовательские работы, отправив команду компании в Монголию.

Баттулга также принял участие в дискуссие «Коалиция правительств за природу и человека», организованной в рамках Давосского экономического форума. Обсуждение было организовано совместно с National Geographic, Фондом The Wyss, Республикой Коста-Рика и правительствами Франции.

- Монголия и монголы имеют добрую традицию многовековой кочевой цивилизации, которая стремилась сохранить природу и жить в гармонии с природой. В нем понятие особо охраняемых земель и их значение передавались веками.

В 1294 году великий хан Монгольской империи решил защитить гору Богдхан на юге Улан-Батора. Монголия пообещала сделать подарок миру на Саммите ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро под названием «Биосферный заповедник (биосферный заповедник)», чтобы сделать особо охраняемые территории 30% наших общих территорий,-сказал Баттулга и добавил, что Монголия готова присоединиться к Коалиции правительств с высокими намерениями в отношении природы и человека.