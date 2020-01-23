Мэр Душанбе Рустам Эмомали выдвинут кандидатом в депутаты Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали выдвинут в депутаты городского маджлиса Душанбе от избирательного округа №25.

Его кандидатура была выдвинута на конференции организаций НДПТ в столичном районе Исмоили Сомони 22 января, сообщил «Азия-Плюс» глава городской избирательной комиссии Абдулло Холиков.

Мэр столицы Таджикистана Рустам Эмомали в апреле 2017 года был избран депутатом столичного маджлиса. Тогда он заменил в маджлисе бывшего градоначальника Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева, который ранее добровольно отказался от своего депутатского мандата.

По итогам прошедших тогда выборов по городскому избирательному округу №25 Рустам Эмомали получил 84,81% голосов избирателей.

Напомним, списки всех семи политических партий страны, которые выдвинули своих представителей кандидатами в депутаты парламента страны по общереспубликанскому избирательному округу утвержден Центризбиркомом республики.

Больше всех кандидатов в депутаты от Народной демократической партии Таджикистана - 28, от Аграрной партии утверждены 13 кандидатов, от Демократической партии - 4, от Партии экономических реформ - 7, от Компартии – 6, от Социалистической партии 8, от Социал-демократической партии - 8.

В нижнюю палату парламента республики, выборы в которую состоятся 1 марта, избираются 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.

Официальная регистрация кандидатов в депутаты продлится до 9 февраля включительно.

Рустам Эмомали сын президента страны Эмомали Рахмона и мэр столицы с 12 января 2017 года.