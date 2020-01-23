Монголия и АБР подписали грант на развитие вторичной переработки пищевых отходов

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии подписали грантовое соглашение на сумму $3 млн для улучшения переработки пищевых отходов в местных общинах в столице, что помогает поддерживать чистоту в Улан-Баторе, сообщает постоянное представительство АБР в Монголии.

«Выброшенные пищевые отходы портят город и могут быть вредны для людей, живущих здесь, - сказал страновой директор АБР в Монголии Павит Рамачандран. Реализованный совместно с правительством, грант поможет улучшить условия жизни в Улан-Баторе путем внедрения практики утилизации пищевых отходов с участием населения. Он поддерживает национальные программы и политику Монголии по управлению твердыми отходами и оперативные приоритеты долгосрочной стратегии АБР - Стратегия 2030».

В Улан-Баторе ежегодно образуется около 1,2 миллиона тонн твердых отходов. Хотя около 20% отходов перерабатывается, пищевые отходы обычно сбрасываются на официальные или неофициальные свалки. Это большое количество пищевых отходов загрязняет почву и грунтовые воды и наносит ущерб здоровью городских сообществ, особенно в районах с низким уровнем воды, где мало служб водоснабжения, санитарии и утилизации отходов.

Проект утилизации пищевых отходов в Улан-Баторе при участии местных сообществ определит варианты образования и компостирования пищевых отходов на основе существующих методов переработки пищевых отходов. Он также будет пилотировать как мелкие, так и крупные предприятия по переработке пищевых отходов, расширять существующие проекты в Улан-Баторе и повышать общую осведомленность о необходимости переработки пищевых отходов.